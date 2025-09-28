Il Paradiso delle Signore 29 settembre 3 ottobre | Salvo ha deciso | Elvira disperata

Si è conclusa una nuova settimana per Il paradiso delle signore e la prossima porta con sé una lunga serie di anticipazioni che lasciano temere per il futuro di Salvo ed Elvira: il siciliano ormai ha deciso, e indietro non si può più tornare.

Durante le ultime settimane abbiamo visto come gli eventi nel Paradiso delle signore siano diventati particolarmente tesi. Il matrimonio tra Adelaide e Marcello sembrerebbe ormai in pericolo, tenendo conto del fatto che ben presto Umberto confiderà alla cognata di avere delle foto compromettenti che riguardano proprio lei e il fidanzato.

Il tutto non finisce di certo qui, perché in questo frangente ci sarà anche Enrico costretto ad affrontare le problematiche legate alla sua mano, certo del fatto che ormai non potrà più tornare a operare, mentre i Puglisi si troveranno davanti a una situazione molto delicata.

Infatti, proprio Salvatore ha confidato a Ciro di essere seriamente preoccupato per il figlio: per far tornare il bambino a stare meglio l’unica scelta possibile è lasciare Milano, e quindi anche il bar che ha avviato con tanta fatica.

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntate dal 29 settembre al 3 ottobre

Ebbene sì, Il paradiso delle signore ha rivelato una lunga serie di sorprese durante la settimana. Marcello e la contessa sono sempre più in crisi a causa dello scandalo legato all’arresto del giovane imprenditore, ma al tempo stesso ci sono altre problematiche che i protagonisti della serie stanno cercando di risolvere, così come nel caso di Elvira e Salvatore.

In particolar modo, la coppia sta vivendo grandi preoccupazioni legate alle condizioni di salute del piccolo Andrea. La sua tosse sembrerebbe, infatti, frutto di un’asma determinata dalla vita in città, motivo per cui sarebbe più utile se il bambino potesse crescere in una zona marina, potendo così usufruire dello iodio. Sulla base di questa motivazione, dunque, nonostante il parere contrario di Elvira, a Salvatore non resta che fare una scelta drastica: rinunciare a tutto ciò che i due hanno costruito a Milano.

Salvo ha già deciso, Elvira disperata scappa da Irene

Dopo il responso del medico, per Salvatore l’unica via possibile è trasferirsi in una zona vicino al mare, per permettere al bambino di vivere serenamente senza più l’asma. La soluzione per lui sarebbe quella di tornare in Sicilia, magari a Taormina, e costruire lì la loro nuova vita. Questo, però, spaventa terribilmente Elvira, che deciderà di confessare i suoi timori a Irene.

Subito dopo un confronto tra Elvira e Salvatore, l’unica decisione possibile rimarrà quella della casa presa in affitto dai genitori della commessa. Per questo motivo, i due sceglieranno di trasferirsi definitivamente a Sanremo, in modo da rimanere quanto più vicini a Milano nel caso decidessero di ritornare in città.

La prossima settimana, dunque, secondo le anticipazioni diffuse sulla serie, segnerà il definitivo addio alla fiction Rai campione di ascolti per entrambi gli attori.