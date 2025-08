Il Paradiso delle signore 10, spoiler settembre: la venere pronta a lasciare per sempre il magazzino

Il Paradiso delle signore sta per tornare in onda con una nuova stagione ricca di colpi di scena. Gli attori sono a lavoro sul set da inizio maggio, per registrare le nuove puntate. Negli scorsi episodi il pubblico ha dovuto dire addio a Clara, che ha deciso di seguire il suo sogno di affermarsi come ciclista e, per questo, si è trasferita in Belgio. Nella trama è ancora fidanzata con Alfredo che, di tanto in tanto, è andato a trovarla.

Sembrava una partenza ufficiale ma, a quanto pare, Rosa tornerà a rivestire il ruolo di venere. La giovane, dopo aver scoperto di essere stata ingannata da Tancredi, è tornata a Bologna dalla sua famiglia. Le anticipazioni rivelano che farà ritorno a Milano e Marcello le offrirà di nuovo il suo posto. La Camilli farà quindi parte ancora del grande magazzino. Tuttavia un’altra venere potrebbe presto salutare le sue amatissime colleghe.

Il Paradiso delle signore 10, lascia il suo posto da venere? Cosa rivelano le anticipazioni

La decima stagione de Il Paradiso delle signore parte l’8 settembre 2025, come confermato negli ultimi giorni. Da settimane i protagonisti stanno registrando le nuove puntate ed alcuni hanno condiviso diversi dettagli direttamente dal set. Manca ancora circa un mese all’esordio, ma sono già arrivate inevitabilmente le prime anticipazioni. Secondo quanto riportato Agata mostrerà il suo desiderio di lasciare il magazzino.

La venere, dopo aver trascorso l’estate a Parigi da sua sorella Maria, non potrà nascondere di essere rimasta folgorata da quel mondo e comincerà a pensare di voler trasferirsi in Francia. La ragazza sarà travolta dai dubbi e penserà a quale sia la sua strada, e indirettamente finirà per influenzare anche le scelte del suo fidanzato. Mimmo e Agata, nella nuova stagione, vivranno una bellissima storia d’amore, ma non mancheranno gli alti e i bassi.

Era stato il poliziotto ad avvicinarsi alla giovane e a capire per primo di provare qualcosa di forte nei suoi confronti. Pian piano, grazie alla sua dolcezza e alle attenzione che le ha saputo dare, è riuscito a conquistare il suo cuore. Le anticipazioni della decima stagione svelano, inoltre, che Ciro vivrà un periodo di grande turbamento: sarà molto impegnato sul lavoro e vivrà una svolta significativa. Si tratta di un cambiamento che, tuttavia, causerà alcuni battibecchi con Concetta. I due, a quanto pare, attraverseranno un momento di crisi che, probabilmente, come è già successo, riusciranno a superare grazie all’amore.