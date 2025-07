Il Paradiso delle signore 10, Ciro e Concetta si lasciano? Accade l’imprevedibile

Manca sempre meno alla partenza della decima stagione de Il Paradiso delle signore. Come è stato confermato proprio in questi giorni avrà inizio l’8 settembre 2025, sempre dalle 16:00 circa, su Rai Uno. L’ultima stagione, andata in onda fino a maggio, è stata ricca di colpi di scena ed imprevisti. Marcello e Rosa, inaspettatamente, si sono avvicinati: durante una discussione molto accesa si sono lasciati andare ad un bacio.

Nonostante i sentimenti che entrambi hanno capito di provare l’uno per l’altra, Barbieri per paura di fare del male ad Adelaide e di perderla, ha messo da parte quello che sentiva per Rosa. Ciro, invece, da quando si è trasferito a Milano con la sua famiglia, ha avuto il modo e il tempo di ambientarsi. Il signor Puglisi ha trovato posto nel Caffè Amato, mentre Concetta è entrata a far parte del grande magazzino. Nella nuova stagione, però, la coppia tanto amata potrebbe vivere una svolta inaspettata.

Il Paradiso delle signore 10, brutto colpo per Ciro e Concetta: anticipazioni settembre 2025

A settembre 2025 esordirà su Rai Uno la nuova stagione de Il Paradiso delle signore. I protagonisti, da fine maggio, sono impegnati sul set per creare le nuove puntate. Molti attori, sui propri profili Instagram, hanno riportato alcuni spoiler, anche se non nel dettaglio, per non rischiare di perdere l’effetto sorpresa. A quanto pare, secondo le ultime anticipazioni, Ciro e Concetta vivranno un momento abbastanza complicato.

Il signor Puglisi vivrà una svolta in ambito professionale: sarà attivamente impegnato nel Caffè Amato, soprattutto per aiutare Salvatore che sarà occupato con il suo bambino. Ma nel corso delle settimane questa novità porterà a delle enormi incomprensioni con Concetta. Probabilmente l’uomo trascorrerà più tempo nel bar e starà lontano dalla sua famiglia, e questo potrebbe portare ad una profonda distanza.

Al momento le anticipazioni non rivelano quale sia il destino della coppia, ma non è da escludere che, come è già successo in passato, i due grazie all’amore che provano l’uno per l’altra riusciranno a superare anche questo momento. Agata, invece, dopo aver trascorso l’estate in Francia da Maria, si renderà conto di sentirsi stretta nel posto in cui attualmente si trova. Resterà entusiasta per quel mondo e non potrà fare a meno di pensare ad un futuro accanto a sua sorella. Il suo desiderio di trasferirsi lontano diventerà così forte che ne parlerà con Mimmo, divenuto nel frattempo il suo fidanzato.