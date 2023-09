Il make-up perfetto per le labbra: 3 prodotti per creare l’effetto Pouty Lips

Sta spopolando una nuova tendenza per il trucco che pone in primissimo piano le labbra, si tratta di un effetto che le rende voluminose in modo naturale donando un aspetto sensuale, lievemente imbronciato e molto fashion

La parola “pouty” tradotta significa “broncio” e da questo termine è nato un effetto che si riferisce alle labbra, si tratta del cosiddetto effetto “pouty lips” che fa riferimento a labbra che appaiono carnose, turgide e sporgenti come quando si ha l’aria offesa, imbronciata. Questo trend nasce proprio per l’estrema sensualità di questo effetto che crea labbra più piene e addolcisce il volto.

Questa tecnica, diventata virale su Tik Tok si può ottenere in diversi modi con alcune strategie di make up, ma anche con filler labiali, tuttavia il trucco resta il metodo più semplice e meno invasivo. L’effetto può variare ovviamente in base alla forma e al volume delle labbra naturali quindi è importante realizzare un trucco che si adatti al proprio viso e al proprio stile.

Icone di bellezza del mondo dello spettacolo e del fashion hanno contribuito a far considerare la carnosità delle labbra un punto di forza della propria bellezza contribuendo a rendere desiderabile questo aspetto del viso e promuovendo quindi l’immagine delle labbra piene come sinonimo di sensualità e bellezza.

Come ottenere l’effetto pouty lips con il make-up

Il primo step per ottenere l’effetto pouty lips con un trucco ad hoc è quello di rendere le labbra morbide applicando un balsamo per labbra idratante o un primer che prepari la pelle ai trattamenti successivi. Si applica poi un rossetto nude molto chiaro sia prima sia dopo aver messo la matita per le labbra.

Quello della matita per le labbra è successivamente un passaggio importante poiché definisce esattamente il contorno labbra che si desiderano con la possibilità di renderle ancora più seducenti. Il segreto sta nel disegnare in modo impeccabile la linea nell’angolo interno della bocca. Si consiglia l’utilizzo di una lip pencil che abbia la stessa tonalità della propria carnagione o che sia solo leggermente più scura.

Si può quindi completare il make-up passando sulle labbra un lip gloss o lip oil che sia molto luminoso e che renderà le labbra lucide e seducenti. Ovviamente occorre conoscere e padroneggiare la tecnica, ma ci si può tranquillamente aiutare con i numerosi tutorial sui social network che rivelano tutti i segreti di queste tecniche.