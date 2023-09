Il Make up di Diletta Leotta: come replicarlo

Ecco come replicare il make up di Diletta Leotta per un effetto semplice e naturale, bastano davvero pochi passaggi

Diletta Leotta è una modella, conduttrice ed influecer. E’ sempre al passo con le nuove tendenze ed ha uno stile tutto suo che la contraddistingue dalle sue colleghe.

Nel 2018 è diventata brand ambassador del marchio “Youth Milano” una innovativa linea di cosmetici per la skin care non poco economica e dunque non accessibile a tutti. Il suo viso è caratterizzato da lineamenti delicati e dagli occhi nocciola che valorizza in tutti i suoi make up. Difficilmente si vede con un rossetto rosso, al contrario Diletta utilizza tonalità semplici anche per quanto riguarda il suo viso, mettendo in evidenza gli zigomi con un sobrio blush pescato, un illuminate e un velo di terra.

Per quanto concerne gli occhi: per la sera utilizza uno smokey eyes abbastanza calcato dai colori neri. Per le altre occasioni adopera invece uno smokey eyes più leggero. Sembra che non utilizza ciglia finte ma solo dei mascara che le incurvano e le allungano.

Ecco come replicare il make up di Diletta Leotta

Per poter realizzare il make up di Diletta Leotta bisogna prima di tutto partire da un’ottima skin care quotidiana così da avere già una buona base, del tutto naturale, su cui partire.

Per la base del viso si devono utilizzare prodotti molto leggeri che si possono facilmente sfumare e mettono in risalto gli zigomi. Per esempio una cipria in polvere trasparente. Sono aboliti dunque: la terra e il blush dalle tonalità scure.

Per quanto riguarda gli occhi, bisogna realizzare uno smokey con una matita marrone dalla tonalità fredda, oppure grigia dalla nuance intensa. E’ necessario quindi procedere con questi step:

Sfumarla perbene su tutta la palpebra con un pennello morbido.

Portare una delicata ombra di colore nella piega al fine di adeguarla alla forma dell’occhio.

Lavorare la sfumatura con un ombretto tono su tono oppure di una gradazione più alta.

Per un effetto degradè: applicare nell’angolo o al centro dell’occhio un ombretto perlato, chiaro o matte.

La cosa fondamentale è che il tutto deve essere sempre ben sfumato.

Al fine di avere un effetto ciglia finta, bisogna utilizzare un buon mascara che le allunga e le incurva. Per concludere, si deve applicare la matita all’interno dell’occhio, sopra e sotto per intenderci. I colori da adottare per chi possiede gli occhi color nocciola come Diletta sono blu e nero. Oppure una tonalità di rosso insieme ad una matita di colore viola dona un risultato favoloso sia per gli occhi chiari che per quelli scuri. Una volta applicata bisogna sfumare il tutto in modo omogeneo.