Il Lago di Serraia è la meta perfetta per famiglie: relax e divertimento in un paesaggio incantato

Il Lago di Serraia è la meta perfetta per le famiglie che vogliono godersi un paesaggio incantato: ecco le info su tale luogo magnifico.

Sono davvero in molti coloro che desiderano trascorrere le vacanze in Trentino. In effetti, in questa regione è possibile godersi paesaggi stupendi ed essere a contatto con la natura.

Una delle mete da non perdere assolutamente in questo luogo è quella del Lago di Serraia. Tale luogo non è solo bello da vedere ma offre anche numerose attività per grandi e piccini. Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Lago di Serraia: alla scoperta di questa meta speciale

Il Lago di Serraia, che si trova nel comune di Baselga di Pinè in provincia di Trento, è speciale per diverse ragioni. Una di queste è il fatto che si tratta di un luogo magico in qualsiasi momento dell’anno. Visitarlo in estate è sicuramente consigliato perché si può ammirare la natura rigogliosa, ma anche in autunno e in inverno l’ambiente diventa suggestivo e unico.

Quali sono però alcune attività che si possono fare al Lago di Serraia? Ebbene, se il clima lo permette, qui si possono organizzare dei fantastici pic-nic. Proprio così si può mangiare all’aria aperta, ovviamente rispettando la natura, e godendosi il meraviglioso panorama. Sempre in estate, bisogna ricordare che su questo lago ci sono alcune spiagge e pontili accessibili. Quando le temperature sono alte non c’è niente di meglio che tuffarsi tra le acque del lago e rinfrescarsi completamente.

Per i più piccoli poi, in diverse aree sono disponibili giochi divertenti e sani. Insomma, al Lago di Serraia si può vivere una giornata indimenticabile e si può decidere di portare i propri figli per farli “disintossicare” dai tanti dispositivi tecnologici usati giorno dopo giorno. Non mancano le attività anche per gli adulti. Oltre a potersi rilassare sul prato in riva al lago, magari qualcuno può dedicarsi all’esplorare il panorama in punti diversi, percorrendo i tanti sentieri presenti nelle vicinanze. C’è la possibilità anche di noleggiare barche e pedalò.

Infine, per chi ama il brivido e lo sport ci sono anche tante attività che si possono fare in questa località. Nel dettaglio, al Lago di Serraia è possibile praticare il kayak, il canottaggio e il paddleboarding oltre ad attività più “rischiose” come lo sci nautico e il wakeboard. In definitiva, ora si conoscono tutti i dettagli sul Lago di Serraia e per questa ragione non si hanno più scuse per non includere nel proprio itinerario questo luogo incantato.