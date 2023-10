Il gilet di Kate Middleton è il must di questo autunno: elegante e casual, adatto ad ogni occasione

Il gilet di Kate Middleton è il must have di questo autunno 2023: elegante e casual e soprattutto adatto ad ogni occasione.

Sin dalla sua prima apparizione al fianco del principe William, Kate Middleton è stata particolarmente apprezzata dai sudditi. Bellezza senza tempo, classe ed eleganza da vendere: virtù che hanno permesso il facile paragone con la compianta Lady D. Da sottolineare anche tutto il suo impegno nelle diverse organizzazioni benefiche che portano il nome della Royal Family.

Considerata una vera e propria icona di stile, di lei piace il modo in cui sa combinare i look. In diverse occasioni la reale ha ammesso di prediligere abiti di seconda mano e vintage, ma soprattutto brand low cost e designer britannici emergenti. Questo ha permesso, molto spesso, di poter emulare i suoi outfit.

Kate Middleton, la reale detta moda ancora una volta: il gilet di tendenza per questo autunno

Come accennato in precedenza, Kate Middleton ha fatto il suo ingresso nella famiglia reale ben oltre 10 anni fa. In questo lungo arco temporale si è assistito ad un vero e proprio glow up del suo armadio. Le sono stati perdonati diversi errori di stile, ma oggi è una icona della moda in tutto il suo essere. Apprezzata specialmente per l’arte del riciclo: in svariate occasioni importanti ha preferito indossare abiti già visti.

Il suo stile rispecchia la sua personalità: sobria e con quel tocco di esuberanza che non guasta. Negli eventi pubblici è a dir poco impeccabile. Accessori al punto giusto, spesso di brand accessibili a tutte le tasche. Insomma, la sua influenza nel mondo della moda è tangibile. Imitata da molte donne che cercano di emularla il più possibile.

Proprio di recente ha centrato ancora una volta l’obiettivo: in un recente scatto ha optato per un pantalone grigio in stile classico, camicia bianca e gilet della stessa fantasia – considerato un trend per questo autunno 2023. Look androgino, ma al tempo stesso estremamente femminile e di gran classe per l’occasione che lo richiede.

Immancabile per la stagione appena entrata. Il gilet è un must have: capo minimale e basic che si adatta ad ogni tipologia di outfit. A cominciare dal ritorno in ufficio al modello più sartoriale da indossare come capo principale ed iconico. In voga negli anni ’90, oggi è ritornato in auge in una commistione tra mondo maschile e mondo femminile. Insomma, siamo nel pieno del revival: dunque, la parola chiave è osare ma con stile.