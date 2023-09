Il fondotinta con il caldo diventa un incubo? Come evitare che sulla zona T si separi a causa del sebo in eccesso

La produzione di sebo è in grado di ostacolare la stesura del fondotinta. Ecco come fare per risolvere il problema in modo efficace.

Il fondotinta è un prodotto essenziale per il make-up. È impossibile farne a meno se si vuole creare un trucco ben studiato. Non sempre, però, si riesce ad ottenere l’effetto desiderato. A volte, infatti, dopo aver steso il prodotto con attenzione, si può assistere a delle irregolarità quasi impossibili da eliminare.

Uno dei maggiori responsabili è il caldo. Nonostante sia iniziato il mese di settembre, infatti, le alte temperature continueranno a farla da padrone. Il motivo è da ricercare nella maggiore produzione di sebo. Per evitare che incidano sul fondotinta, è possibile utilizzare qualche piccolo accorgimento. La differenza sarà subito visibile.

Tutti i consigli per non far separare il fondotinta: addio al sebo in eccesso

Durante le giornate più calde, il sebo può diventare un ostacolo da non trascurare. Purtroppo, stando ad alcuni studi sull’argomento, le alte temperature non fanno altro che rendere la pelle più grassa e oleosa. Questo rende difficile l’uso dei normali fondotinta che, soprattutto nella zona T, tenderanno a spaccarsi e a screpolarsi.

L’effetto finale non sarà dei migliori e, di conseguenza, non potrà neanche fungere da base per il resto del trucco. Per fortuna, però, con qualche piccola strategia, sarà possibile evitare tutto questo.

Ecco cosa fare per salvaguardare il fondotinta:

La prima cosa è esfoliare la pelle. Bisogna fare attenzione al prodotto da usare perché, essendo una zona molto delicata, le irritazioni potrebbero essere dietro l’angolo. Al posto del classico scrub, è da preferire un esfoliante chimico A questo punto, è importante procedere con un primer opacizzante che aiuterà a regolare la produzione di sebo in eccesso. Inoltre, permetterà al fondotinta di aderire meglio alla pelle e di non separarsi con facilità L’applicazione del fondotinta dovrà avvenire in modo curato. Si sconsiglia di utilizzare le dita. È meglio optare per una spugnetta leggermente umida. Il pennello è un’alternativa da scartare in questo caso perché non permette una stesura completamente omogenea L’ultimo passaggio è dato da una cipria in polvere. Proprio come il primer, ridurrà la produzione di sebo e fisserà il trucco

Seguendo questi passaggi, non si avrà più alcun problema con il fondotinta. Al contrario, rimarrà al suo posto per tutta la giornata. Ovviamente, è importante scegliere la sfumatura più adatta alla propria pelle. Inoltre, si consiglia di evitare prodotti eccessivamente oleosi.