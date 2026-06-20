Il dramma dell’estate, le verruche plantari dopo le vacanze, come intervenire

Piscine, docce comuni, spogliatoi e camminate a piedi nudi possono trasformare il rientro dalle vacanze in un problema inatteso: le verruche plantari, piccole lesioni della pelle che spesso compaiono sotto la pianta del piede e possono diventare dolorose e difficili da eliminare. Le vacanze estive rappresentano uno dei periodi in cui aumenta il rischio di sviluppare verruche plantari. Il motivo è semplice: durante l’estate si frequentano più spesso ambienti umidi e condivisi, come piscine, stabilimenti balneari, centri sportivi e campeggi, luoghi in cui il virus responsabile può diffondersi con maggiore facilità. Molte persone si accorgono del problema solo al rientro, quando compare una piccola area ispessita della pelle che provoca fastidio durante la camminata. Le verruche plantari sono causate dal …

Piscine, docce comuni, spogliatoi e camminate a piedi nudi possono trasformare il rientro dalle vacanze in un problema inatteso: le verruche plantari, piccole lesioni della pelle che spesso compaiono sotto la pianta del piede e possono diventare dolorose e difficili da eliminare.

Le vacanze estive rappresentano uno dei periodi in cui aumenta il rischio di sviluppare verruche plantari. Il motivo è semplice: durante l’estate si frequentano più spesso ambienti umidi e condivisi, come piscine, stabilimenti balneari, centri sportivi e campeggi, luoghi in cui il virus responsabile può diffondersi con maggiore facilità. Molte persone si accorgono del problema solo al rientro, quando compare una piccola area ispessita della pelle che provoca fastidio durante la camminata.

Le verruche plantari sono causate dal Papilloma Virus Umano (HPV), un agente virale che penetra nella pelle attraverso microlesioni spesso invisibili. Una volta entrato nell’organismo, il virus può provocare una crescita anomala delle cellule cutanee. Nella zona del piede, sottoposta continuamente alla pressione del peso corporeo, la verruca tende a svilupparsi verso l’interno anziché verso l’esterno, diventando spesso più dolorosa rispetto ad altre forme di verruca che interessano mani o altre parti del corpo.

Quando un semplice fastidio può nascondere qualcosa di più

All’inizio le verruche plantari possono essere confuse con calli o duroni. Tuttavia esistono alcuni segnali che permettono di distinguerle. La lesione appare generalmente come una piccola area ispessita e ruvida, con una superficie irregolare. In molti casi sono visibili minuscoli puntini scuri, che corrispondono a piccoli vasi sanguigni trombizzati. Un altro elemento caratteristico è il dolore: mentre il callo tende a fare male quando viene premuto direttamente dall’alto, la verruca plantare provoca spesso fastidio quando viene compressa lateralmente.

Non tutte le verruche hanno lo stesso comportamento. Alcune possono rimanere isolate e di dimensioni contenute, mentre altre tendono a moltiplicarsi formando gruppi di lesioni ravvicinate. La presenza del virus sulla pelle può inoltre favorire la diffusione ad altre aree del piede o, in alcuni casi, ad altre persone. Per questo motivo è importante evitare di grattare la lesione, condividere asciugamani o camminare scalzi in ambienti frequentati da altre persone quando la verruca è presente.

Le cure disponibili e gli errori da evitare

Uno degli errori più comuni consiste nel sottovalutare il problema o tentare rimedi improvvisati che possono irritare ulteriormente la pelle. Sebbene alcune verruche possano scomparire spontaneamente nel tempo grazie alla risposta del sistema immunitario, molte richiedono trattamenti specifici. Tra le soluzioni più utilizzate figurano preparazioni a base di acido salicilico, che favoriscono la progressiva rimozione del tessuto infetto, oppure procedure eseguite dallo specialista come la crioterapia, che sfrutta il freddo intenso per distruggere la lesione.

La prevenzione rimane comunque l’arma più efficace, soprattutto durante l’estate. Indossare ciabatte nelle docce pubbliche, nelle piscine e negli spogliatoi, asciugare accuratamente i piedi dopo il bagno e non condividere oggetti personali sono comportamenti che possono ridurre significativamente il rischio di contagio. In presenza di una lesione sospetta che non migliora, provoca dolore persistente o tende ad aumentare di dimensioni, è consigliabile rivolgersi a un dermatologo o a uno specialista per ottenere una diagnosi corretta e individuare il trattamento più adatto al singolo caso.