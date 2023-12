Il colore di capelli che farà tendenza nel 2024: pronta a sfoggiare la nuance perfetta per te?

Farà tendenza il prossimo anno, il colore di capelli irrinunciabile per uno stile davvero WOW, ecco come trovare la nuance perfetta

Il colore capelli che sarà di tendenza il prossimo anno 2024 fa parlare di sé perché ha la particolarità di far brillare ogni chioma. Ebbene non si tratta di una sola tonalità, la possibilità è quella di giocare con le diverse nuance per poter adattare quella migliore al proprio sottotono e ai proprio gisti.

Si tratta comunque di poter personalizzare un mix di colori che appartengono alla palette del biondo, del castano e del rosso.La possibilità è proprio quella di riuscire ad adattare la luminosità e le proporzioni del volto al colore dei capelli nel migliore dei modi.

Biondo, castano, rosso e mix ultra glossy: ecco il colore che fa per te

Il biondo si fa intenso e pieno di contrasti, quindi mixato a nuance sia calde che fredde che riescono a strizzare l’occhio al miele e al perla allo stesso tempo.

Non esiste un tono completamente freddo o caldo, ma un perfetto mix di entrambe le tonalità che possano donare davvero a tutte le chiome. Indipendentemente se si hanno capelli folti o fini, lunghi o corti, mossi o ricci o liscissimi.

L’importante è lasciare naturale la base che deve essere del proprio castano, biondo o bruno, per poi andare a operare schiaritura che vada sempre più accentuandosi sino a raggiungere le lunghezze, con evidenti punte più chiare in contrasto con la base.

Non solo biondo, ma castano che si fa naturale e intenso. Il color caffè, liquirizia netto ha sempre il suo effetto. Per chi, invece, vuole scaldare è possibile comunque optare degli accenni color rame o miele, questo in base al sottotono. Ad ogni modo è possibile giocare con il taglio che deve essere scalato e con maxi frange che strizzano l’occhio agli anni ’80/’90.

Ad ogni modo anche il rosso è un colore molto di tendenza, per questo è possibile optare per un colore netto sul rosso appunto o un rame ben mixato al colore naturale dei capelli, non solo, anche un caramello è l’opzione giusta. In questo caso i look si fanno spettinati e più aggressivi con onde e ricci su capelli medio o corti. Insomma, se si desidera cambiare look, è sempre meglio stare al passo delle ultime tendenze. In questo modo appariremo più glamour e non passeremo mai inosservate.