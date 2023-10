Il Collegio 2023, tutti pazzi per Aurora Costantini: il balletto con mamma Matilde Brandi è tutto da copiare

La new entry al collegio fa già parlare di sé, nel video di presentazione si esibisce in una coreografia senza sbavature

Solamente da qualche giorno è ripartito il seguitissimo show di Rai 2 Il Collegio, arrivato ormai all’ottava edizione. Le due espulsioni avvenute nella seconda puntata hanno permesso l’ingresso di una nuova collegiale che a giudicare dalle premesse è destinata a dare spettacolo. Stiamo parlando di Aurora Costantini, la 17enne romana.

Se il suo nome non vi dice niente, quello della mamma probabilmente sì. Stiamo parlando di Matilde Brandi, che ha dato alla luce due gemelle nel 2006: una è, appunto Aurora, l’altra è Sofia. Sono nate dalla relazione con l’ex compagno Marco Costantini. Madre e figlia hanno già alzato l’asticella con un balletto degno di una coreografia di Broadway, il video di presentazione della ragazza è stato tra i più cliccati delle ultime ore.

Aurora Costantini e la mamma Matilde Brandi incantano i telespettatori, balletto da 10 e lode

Ha iniziato il suo percorso ne Il Collegio durante una lezione di Anna Maria Petolicchio, la Prof di Storia e Geografia del docu-reality che va in onda ogni domenica su Rai 2. Non che Aurora costantini sia stata accolta con i fuochi d’artificio, ci mancherebbe, ma forse si sarebbe aspettata un po’ di calore in più.

È la nuova concorrente dopo l’espulsione di Giorgia Ceccarelli e Flavio Bertuzzi, messi alla porta dopo due sole puntate. Il motivo? Due ‘vaffa’ che sono stati ritenuti eccessivi da parte del corpo docenti e, soprattutto, dal Preside. Aurora come giustamente sottolinea qualcuno è un volto noto, se così si può dire – ad accorgersene per prima Carmelina Iannoni, anche lei figlia d’arte (la mamma è Carmen Di Pietro).

In effetti, la diciassettenne è una delle due gemelle che l’attrice e ballerina Matilde Brandi ha avuto dall’ex Marco Costantini nel 2006, l’altra è Sofia. Nel video di presentazione dice: “Sono molto creativa e penso sempre fuori dal normale. Io amo truccarmi, mi piace vedermi bella e infatti spero che un filo di mascara si potrà mettere”.

Con la mamma si sono cimentate in un balletto praticamente perfetto, non sbagliano davvero nulla. Su di lei ammette: “È una madre ma anche una migliore amica perché ci diciamo tutto e le voglio molto bene”.

Lei appare come per magia di fianco e chiede solamente: “Tu starai male perché la mamma ti mancherà tanto, vero?”.