Il cane cerca di mangiare il panino...del film: il video del dolcissimo Golden Retriever

Questo irresistibile Golden Retriever adocchia un panino e pensa immediatamente di addentarlo. Deve però arrendersi alla realtà!

Sempre più popolari, i Golden Retriever sono indubbiamente dei cani super adatti a fare compagnia all’uomo. Giocherelloni, socievoli e in grado di adeguarsi a diverse circostanze, sono molto aperti nei confronti degli umani tanto da essere amici a quattro zampe ideali per gli anziani e per le persone con disabilità come i non vedenti.

Originaria dell’Inghilterra, questa razza è anche molto abile con l’acqua e perciò utilizzata spesso dalla Protezione Civile nel corso di operazioni di salvataggio, come suggerisce anche il nome ‘retriever’, che significa ‘riporto’. Sui social impazzano foto e video di questi adorabili pelosetti e il filmato che vi mostriamo oggi è semplicemente esilarante.

Questo Golden Retriever non resiste al richiamo del panino, ma…c’è un dettaglio che non ha considerato

Probabilmente, la nascita della razza canina Golden Retriever risale al 1858, per volere del barone di Tweedmouth, dagli incroci tra il Flat coated retriever e il Tweed water spaniel. Si ottenne così un cane robusto ma anche elegante, capace di svolgere varie mansioni. Anche le forze dell’ordine sono solite avvalersi del suo prezioso contributo in missioni importanti come le varie operazioni antidroga.

Questi, dunque, i principali motivi dello straordinario successo di questi cani che, seppur appartenenti in teoria ad unica specie, in realtà sono classificabili in due rami ovvero quello britannico e quello americano, ulteriormente suddiviso in canadese e statunitense. Sicuramente, dopo aver visto il video pubblicato dalla pagina Instagram @crazydog4u, chi non ha ancora avuto modo di rapportarsi con un Golden Retriever se ne innamorerà perdutamente.

Il protagonista del filmato sta guardando le immagini di un film in tv: sullo schermo si vedono degli uomini intenti a mangiare seduti a dei tavoli in un ristorante e uno di loro tiene nella mano sinistra un panino. Appena visto il succulento bocconcino, che evidentemente crede reale, il cucciolo si alza dirigendosi verso il televisore e poggia il musetto sull’immagine del panino cercando di leccarlo e addentarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRAZY DOGS ???? (@crazydog4u)

Imperdibile la sua espressione nel rendersi conto che non gli riesce, ma sarebbe davvero divertente poter scoprire quale spiegazione si sia dato! “Faresti meglio a dargli un biscotto dopo questo!”, ha scritto un utente commentando la scena: a quel musetto non si resiste!