Il soggiorno in stile industrial chic: ispirazione Ikea per arredare con dettagli urbani

In molti film americani avrai sicuramente notato i loft e le fabbriche in stile “industrial“, un tipo di arredamento che sta prendendo sempre più piede anche nelle case italiane. I materiali più utilizzati sono il metallo, il legno, il cemento a vista, ideali per creare un’atmosfera urbana e originale.

Tubature e pareti in mattoni grezzi rendono l’ambiente ancora più autentico, grazie alle proposte di Ikea puoi realizzare un soggiorno in stile industrial in poche mosse ricco di personalità. Scopri, quindi, quali sono i prodotti da mettere nel carrello per un ambiente confortevole e originale!

Soggiorno industrial, realizzalo con le proposte Ikea

Come realizzare un soggiorno industrial? Con Ikea è possibile ricreare un soggiorno industriale con un budget contenuto. Trovi tantissime proposte tra cui scegliere per dare vita a una zona di design autentica.

Innanzitutto, la palette di colori su cui puntare deve comprendere il bianco, il nero, il grigio e il tortora. Non mancano anche le sfumature di marrone fino ad arrivare alla nuance beige. Queste tonalità permettono di dare luminosità alla stanza e allo stesso tempo creare un contrasto deciso tra i vari dettagli e i complementi d’arredo selezionati.

Se hai la possibilità di cambiare anche pavimenti, dovrai optare per il legno grezzo e il cemento. Per le pareti, invece, lascia a vista i mattoni oppure scegli nuance più chiare, così da non rendere l’ambiente eccessivamente cupo.

Cosa iniziare a mettere nel carrello di Ikea? Un prodotto da non perdere è lo scaffale per la TV. Ti consigliamo di scegliere il modello più ampio, soprattutto se hai a disposizione una parete lunga: la struttura aperta sul retro è perfetta per mantenere in ordine cavi e dispositivi vari. Realizzato in metallo, simbolo dello stile industriale, si abbina ai ripiani in legno massiccio, richiamando subito l’atmosfera dei loft newyorkesi. Il nome del modello è “Fjallbo” e ha un costo di circa 298 euro.

Il divano dallo schienale alto e i braccioli spessi è perfetto per arredare il soggiorno industrial. Da Ikea lo trovi a soli 349 euro in tre diverse tonalità: katorp naturale, hallarp grigio e blekinge bianco.

La lampada a sospensione con 3 luci è perfetta per arredare un soggiorno Ikea industrial. La trovi di 122 cm nera a soli 89,95 euro, perfetta da mettere al centro della stanza per diffondere una luce calda e soffusa.

Con pochi accorgimenti, puoi trasformare il tuo soggiorno in uno spazio industriale funzionale e moderno. Da Ikea trovi tantissima scelta, dai mobili agli accessori che fanno la differenza. Non ti resta che visitare il sito online oppure recarti in uno degli store presenti in tutto il territorio italiano: lasciati ispirare e inizia subito a progettare il tuo nuovo soggiorno industriale!