If You Love, spoiler al 5 settembre: Ates riceve una telefonata sconvolgente

If You Love è il titolo della soap opera turca in onda su Canale 5 che racconta della relazione tra Ates Arcali e Leyla Kokdal. Il primo è un uomo benestante e dal carattere diffidente, tornato a vivere in Turchia dopo aver trascorso diversi anni all’estero, lontano dalla famiglia, in cerca di informazioni sul suo passato. Mentre la seconda è una giovane donna che non conosce la sua famiglia d’origine e che, per sopravvivere, si è specializzata nelle truffe sentimentali.

Dal loro incontro nasce una storia travagliata, segnata dal romanticismo ma anche da colpi di scena inaspettati. Nelle scorse puntate della soap, Ates ha scoperto la verità su Leyla e sul suo piano e, durante il loro matrimonio, l’ha accusata di essere una truffatrice davanti a tutti. La protagonista, allontanatasi dalla cerimonia, ha iniziato a pensare di cambiare vita insieme a Meryem e Baris.

Intanto, Ates è stato denunciato da Fusun ai servizi sociali, che hanno inviato degli ispettori per indagare sulla sua famiglia e i suoi bambini. Durante una vacanza insieme a questi ultimi, Ates e Leyla si sono riconciliati ma hanno deciso di mantenere le distanze per non ferirsi nuovamente. Cosa succederà nei prossimi episodi di If You Love? Scopriamo quali sono le anticipazioni fino al 5 settembre.

If You Love, anticipazioni fino al 5 settembre: cambia tutto per Ates

Umut si prenderà cura dei figli di Ates, che tuttavia sarà preoccupato per loro. L’uomo deciderà di andare a trovarli insieme a Leyla, convinti che il fratello non sia in grado di gestire la situazione. Nel frattempo, Mert e Meryem fisseranno la data del loro matrimonio: i due inizieranno i preparativi per accogliere la famiglia di lui.

Ates e Leyla saranno sempre più vicini, ma la loro serenità verrà interrotta dall’avvocato, il quale spiegherà alla coppia che – se vuole riottenere l’affidamento dei bambini – dovrà rafforzare la propria relazione. Arcali si confronterà con Leyla e le dirà che desidera tornare a vivere all’estero, chiedendole di lasciare il paese insieme a lui.

Nelle prossime puntate di If You Love, inoltre, il protagonista farà cacciare Fusun dall’azienda con l’aiuto del fratello Umut, al quale lascerà la carica di amministratore delegato. Successivamente Ates deciderà di partire per la Spagna, sicuro di perdere la causa per l’affidamento dei figli.

Quando arriverà il momento di imbarcarsi, però, l’uomo riceverà una telefonata da parte di Ilgaz, la quale lo avviserà che Fusun sta ricattando Umut, minacciandolo di essere a conoscenza di un accordo segreto con un’azienda concorrente, che sarebbe pronto a rivelare.