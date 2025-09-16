I sintomi strani della gravidanza di cui nessuno parla e capitano a tutte le mamma (ma sono normali!)

Ogni donna vive la gravidanza in modo diverso rispetto a un’altra: non si tratta solo di emozioni e aspettative, ma anche di cambiamenti che arrivano direttamente sul corpo, molti dei quali innescati da una nuova tempesta ormonale.

Tenete conto del fatto che ogni gravidanza è a sé, cambia anche da un figlio all’altro e, sicuramente, le altre mamme ve lo potranno confermare: alcuni di questi sintomi potrebbero mettervi in allarme senza alcun motivo.

Si tratta di piccole problematiche che si possono presentare proprio durante la gravidanza e alle quali dobbiamo porre la giusta attenzione, ascoltare il nostro corpo e, soprattutto, non avere paura.

Sintomi strani in gravidanza: di questi nessuno parla mai

Ebbene sì, come spiegato precedentemente, la gravidanza espone il corpo della donna a una lunga serie di cambiamenti che, per certi versi, possiamo anche definire “infinita”, dato che il corpo, proprio durante questa delicatissima fase, fa spazio a un’altra vita che si prepara a venire al mondo. Questo, a volte, da un punto di vista psicologico rende le donne molto più sensibili, motivo per cui ogni cambiamento o sintomo non riconosciuto mette subito in allarme.

Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dalla tensione e dai crampi che si possono presentare al seno. In realtà, si tratta di qualcosa di assolutamente normale, da ricondurre all’aumento di estrogeni e progesterone, che appunto possono causare questo tipo di problematica. I sintomi, in questo caso, sono molto simili al dolore che si presenta in fase premestruale. Allo stesso modo, si possono manifestare crampi addominali e gonfiore, soprattutto nel primo trimestre. Consultando il medico, poi, noterete facilmente che si tratta di una situazione del tutto normale.

In questo elenco, poi, possiamo inserire anche stanchezza persistente e sonnolenza, come se non aveste dormito per giorni interi, motivo per cui il corpo sentirà la necessità irrefrenabile di riposare… anche questo solitamente si presenta nel primo trimestre ed è da ricondurre prevalentemente a un aumento degli ormoni che portano il corpo a rilassarsi.

Questi sintomi in gravidanza mandano le mamme in tilt, poi torna tutto normale

Un sintomo che si presenta in gravidanza e di cui nessuno parla mai è quello che, da qualche anno a questa parte, viene associato subito a un possibile contagio da Covid-19… stiamo parlando dell’alterazione dei sapori e degli odori. Per un determinato periodo si può diventare ipersensibili a odori e sapori: possono dar fastidio oppure può succedere di non avvertire più determinati “profumi”.

Nel caso in cui siate incinte, probabilmente non si tratterà di Covid, ma semplicemente di una tempesta di ormoni che incide su questo aspetto della gravidanza. In conclusione, tutto ciò è da considerarsi normale, ma parlatene sempre con il vostro medico o ginecologo che, sicuramente, sapranno rasserenarvi.