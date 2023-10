I pennelli da trucco sono più sporchi del WC: come salvare salute e bellezza con un semplice gesto

I pennelli da trucco sono essenziali per realizzare un trucco perfetto. Possono però essere più sporchi del WC: ecco come pulirli.

Per realizzare un make up ad effetto è essenziale utilizzare gli strumenti adatti: a parte i trucchi, bisogna dotarsi di pennelli, spugnette e tutto quanto serve per applicare i vari prodotti (ombretti, terre, fard, correttori, illuminante, rossetti).

Nella pochette di ogni donna non mancano infatti i pennelli di ogni tipo e dimensione, ognuno adatto e funzionale ad applicare qualche prodotto. Questi però possono essere addirittura più sporchi del WC e vanno dunque puliti di frequente per evitare problemi di salute.

Come pulire i pennelli da trucco per salvare salute e bellezza

I pennelli per il trucco possono contenere batteri, lieviti e muffe: questo è quanto è emerso da un nuovo studio di Aventus Clinic, una clinica dermatologica britannica. Usandoli ogni giorno, andrebbero dunque lavati di frequente per evitare problemi di salute.

I più “pericolosi” sono i pennelli da trucco utilizzati per l’ombretto dato che questo prodotto viene applicato su una zona sensibile del viso, gli occhi, e portano ad infezioni oculari causando gonfiore della palpebra, secrezione, infiammazione e prurito. Un altro pennello molto sporco è quello del fard che potrebbe ostruire i pori e portare ad un’eruzione cutanea. I pennelli sono realizzati in modo da trattenere il trucco però allo stesso modo possono trattenere anche impurità e sebo (che non si vedono) raccolti sulla pelle. Per questo è importante pulire i pennelli di frequente.

La pulizia assicura anche che i pennelli siano efficienti e durino di più: se infatti il pennello è ostruito con del trucco, non scorrerà in modo uniforme. Questo potrà impattare sul risultato finale del trucco che si vuole realizzare. Lavare i pennelli da trucco con setole morbide è molto semplice: basterà inumidire le setole con acqua tiepida e usare delle gocce di shampoo delicato. Massaggiare delicatamente con le man le setole del pennello e risciacquare. Infine lasciare i pennelli ad asciugare in posizione orizzontale all’aria aperta.

I pennelli con setole sintetiche si puliscono allo stesso modo ma è meglio versare lo shampoo su un dischetto struccante e usare questo per la pulizia piuttosto che le mani. L’importante anche in questo caso è far asciugare i pennelli prima di riporli nel beauty case. Il modo migliore è adagiandoli in posizione orizzontale su una velina in una zona areata della casa. In linea di massima i pennelli vanno puliti almeno una volta a settimana ma questo varia anche dall’uso che se ne fa. Solo così i pennelli dureranno molto di più e il trucco che si vuole realizzare sarà perfetto ed impeccabile. Anche la pelle ringrazierà!