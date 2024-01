I film più attesi del 2024: tutti i titoli che aspettiamo di vedere in sala

Il 2024 sarà un altro anno di cinema con tanti film che usciranno in sala e che aspettiamo ormai con grande impazienza. Andiamo a leggere quali sono i titoli che saranno protagonisti dei prossimi 12 mesi.

Grandi autori che tornano in sala, attori famosi pronti a rimettersi in gioco e tanti altri colpi di scena impreziosiranno le nostre giornate. Non ci resta che aspettare e segnarci in agenda le tante date da non dimenticare.

I film più attesi del 2024

Il 2023 è stato un anno che dal punto di vista cinematografico ci ha regalato moltissimo, ma il nuovo non sarà da meno. Anche nel 2024 vedremo infatti diverse pellicole attesissime che saranno pronte a sbarcare in sala con ritorni incredibili e tanti colpi di scena.

Andiamo però a leggere da vicino qualche spunto su questi lavori pronti a invadere le sale di tutto lo stivale.

Beetlejuice 2, mi ritorni in mente

Tim Burton torna in sala con un sequel di un suo film cult, ben 36 anni dopo l’ultima volta. Il primo capitolo era infatti uscito nelle sale nel 1988.

Pensate che all’epoca non era ancora nata Jenna Ortega, classe 2002, che invece sarà protagonista di questo sequel. Al suo fianco vedremo Justin Theroux, Michael Keaton e Winona Ryder.

Dune Parte 2, Denis Villeneuve non si ferma

Denis Villeneuve raddoppia e uscirà in sala con il secondo capitolo della nuova saga ispirata al capolavoro di David Lynch. Dal 28 febbraio prossimo potremo ammirare in sala Dune – Parte 2.

Protagonista sarà ancora Timothée Chalamet con al suo fianco Rebecca Ferguson, Zendaya e Stellan Skarsgard. Attenzione perché prossimamente uscirà anche il terzo capitolo di questa nuova saga.

Joker: Folie À Deux, Todd Phillips torna cinque anni dopo

Il postino suona sempre due volte è il titolo di un altro film, che si presta bene a questa occasione. Quest’anno uscirà finalmente Joker: Folie À Deux, il sequel del film di Todd Phillips del 2019.

Ancora una volta nei panni del villain ci sarà Joaquin Phoenix, stavolta accompagnato da Lady Gaga nei panni di Harley Queen. Ci sarà molta più musica per un film che sembra pronto a distaccarsi dal primo capitolo.

Nosferatu, per tutti gli amanti dell’horror

Il cinema di genere avrà il suo terzo Nosferatu. Dopo l’originale di Murnau e il nuovo capitolo di Herzog, c’è spazio anche per Robert Eggers.

Dopo aver stupito con The Witch e The Lighthouse il regista era tornato con Northman, cambiando leggermente genere. Ora torna sull’horror e lo fa dalla porta principale di un protagonista mitico e indimenticabile.