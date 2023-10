I dischetti struccanti non sono tutti uguali: come riconoscere quelli migliori per la pelle

I dischetti struccanti sono utili per pulire il viso, rimuovere il make up e detergere la pelle e per questo vanno scelti con grande cura.

Come si valuta la scelta del trucco giusto, dei prodotti per la detersione, gli struccanti, al tempo stesso è fondamentale porre attenzione a questi oggetti che accompagnano la skincare quotidiana e hanno però caratteristiche differenti.

Non solo in termini di costi ma anche di materiali, qualità, funzionalità. Ci sono quelli classici usa e getta, quelli a spugnetta, i dischetti che si possono rilavare. Quindi veramente il mercato offre una vastissima scelta, senza per questo spendere un capitale.

Dischetti struccanti, quali sono i migliori per la pelle

La cosa importante quando si valuta questo prodotto è la delicatezza, sia per chi soffre di pelle sensibile che per chi non ha problemi di questo tipo, risulta importante andare a impiegare un oggetto morbido e non irritante. Per evitare irritazioni il cotone è un’ottima scelta ma deve essere al 100%, quindi occorre leggere bene nelle indicazioni cosa c’è scritto. Una buona alternativa è il cotton pad di qualità, degli struccanti ottimali per ogni tipo di pelle.

Tra i marchi migliori in questo senso vi sono quelli di Sephora che sono veramente a buon mercato perché costano poco ma sono veramente eccellenti guardando alla qualità; rimuovono infatti completamente il make up. Anche quelli di Demak Up sono ottimi perché lasciano la pelle molto liscia quindi sicuramente eccellenti. I cotton di Chenl sono dischetti di lusso quindi ovviamente costano di più ma le fibre di cotone sono differenti, c’è quello egiziano quindi la qualità è diversa. Anche i dischetti arricchiti di Cotoneve sono una scelta formidabile per la pelle: hanno principi attivi e antiossidanti che fanno veramente bene perché aiutano a combattere l’invecchiamento precoce del derma.

Queste marche sono molto valide ma in generale la cosa fondamentale è sempre leggere che siano 100% cotone, senza nessun altro ingrediente, altrimenti non sono utili. Queste possono avere degli elementi aggiuntivi ad esempio fibre di cotone come quello egiziano che sono chiaramente un plus oppure vitamine e agenti antiossidanti, anche in questo caso la presenza di questi dettagli è solo un pregio del prodotto ma ovviamente comporta anche una spesa più impegnativa. Quelli usa e getta sono una valida alternativa ma comunque per le pelli molto delicate, ed è importante valutare un materiale molto sensibile, quindi in questo caso la spesa sicuramente deve essere fatta con attenzione. I dischetti effetto spugna non vanno bene perché irritano il derma quindi non sono una scelta idonea.