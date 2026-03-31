I Cesaroni, svolta in arrivo: Marco verso le nozze, ma il “fantasma” di Eva torna a pesare

Grandissime novità in arrivo in casa Cesaroni: si attende la prima puntata come fosse la festa di Natale, ma ci sono novità che riguardano la trama e sono davvero molto interessanti.

Si è fatto attendere non poco l’effettivo ritorno della serie TV I Cesaroni: quando i fan pensavano che ormai fosse finita per sempre, Claudio Amendola ha sorpreso tutti con l’annuncio dell’avvio della produzione della nuova stagione. Ritroveremo, dunque, tutti gli uomini della famiglia Cesaroni alle prese con una lunga serie di novità che riguardano le loro vite e non solo.

Al centro della trama troveremo, in particolar modo, Marco, il quale sta per convolare a nozze con la sua attuale compagna, ma a quanto pare la nuova vita per entrambi non sarà così facile da raggiungere e… nel mirino dei guai troviamo proprio Eva.

Novità in casa Cesaroni: tornerà anche Eva?

Nelle ultime settimane sono state rese note varie anticipazioni che riguardano proprio I Cesaroni. Sappiamo che Marco ha intrapreso una nuova vita, iniziando una relazione con un’altra donna che ben presto diventerà sua moglie. Inoltre, a quanto pare, sembrerebbe che proprio lui abbia avuto un altro figlio, ma da questo punto di vista ulteriori dettagli verranno forniti con la messa in onda, che farà un rewind degli ultimi anni trascorsi in casa Cesaroni, raccontandoci così come sono cambiate le vite di Giulio e dei suoi familiari.

In particolar modo, l’attenzione si concentra su Marco e sulla sua situazione familiare, dato che a fare irruzione vi è la figlia che il ragazzo ha avuto con Eva, la quale sembra essere letteralmente fuggita dalla madre. Ecco perché il lancio di queste anticipazioni fa da scenario a un ritorno di Eva, anche se magari per un cameo.

Ci sarà un effettivo ritorno di fiamma tra Marco ed Eva?

Questa è una delle domande che si pongono i veri fan de I Cesaroni, quelli che hanno imparato a conoscere l’evoluzione della storia d’amore tra Marco ed Eva che, comunque sia, si è conclusa definitivamente quando Marco, tornato a Roma, racconta al padre che con Eva hanno provato a far funzionare le cose, nonostante tutto, ma che purtroppo non è andata come entrambi speravano.

A ogni modo, secondo quanto reso noto dalle varie anticipazioni, il ritorno di Marta in città farà sì che si apra un nuovo scenario di collegamento tra Marco ed Eva: lui vicino al matrimonio, mentre la giovane donna che da tempo vive all’estero, forse, vorrebbe tramite la figlia evitare che tale sogno d’amore vada a buon fine.

Non è ben chiaro, però, se nonostante questa possibile intromissione del personaggio di Eva, Alessandra Mastronardi possa tornare nuovamente a interpretare il ruolo che l’ha resa famosa, in quanto la stessa attrice anni fa aveva manifestato il desiderio di interrompere la sua partecipazione alla serie, nonostante qualche cameo fatto poi nell’ultima stagione, quando ha tentato un’ultima possibilità di tornare insieme al Cesaroni.

Ormai, dunque, non resta che attendere la messa in onda della nuova stagione per capire se Claudio Amendola sia riuscito a riservare al pubblico un ulteriore colpo di scena, riproponendo una delle coppie che, senza ombra di dubbio, ha fatto sognare il pubblico così come mai prima d’ora.