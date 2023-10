I 5 trucchi che ti fanno sembrare più magra: guarda la differenza

I 5 trucchi che ti fanno sembrare più magra, i consigli utilissimi di una esperta che ci regala ottimi punti di vista da tenere a mente.

Il “body positive” è ormai condiviso e apprezzato sia dagli uomini e sopratutto dalle donne. Importante è l’accettazione di se stessi e la capacità di sapersi valorizzare. Approfondire l’argomento è interessante, per farlo, abbiamo selezionato 5 semplici consigli su come vestirsi per sembrare più magra, attraente e anche slanciata.

I 5 trucchi che ti fanno sembrare più magra

La bellezza è soggettiva, questo è un capo saldo che deve abitare in ognuno di noi. Per individuare la propria identità, è necessario lavorare su se stessi e conoscersi a fondo. Per qualcuno la bellezza è particolare e per altri è semplicità, c’è, però, un luogo comune in cui tutti si incontrano: l’equilibrio della figura. Come valorizzarsi e sembrare più elegante e snella:

Valorizza il tuo punto vita : per sembrare più snella, è fondamentale definire il punto vita. Questo trucco aiuta a creare l’illusione di una figura a clessidra, anche se non appartiene alla forma naturale del tuo corpo. Puoi optare per pantaloni a vita alta con tessuti strutturati, infilare camicie ampie nei pantaloni e stringere i vestiti con una cintura sottile . Se la zona addominale ti preoccupa particolarmente, considera di indossare capi modellanti sotto i vestiti , per una maggiore definizione.

Combina i jeans skinny con i tacchi : se ami i jeans skinny ma vuoi slanciare le gambe, puoi abbinarli a un paio di tacchi a punta . Questo trucco farà sembrare le tue gambe più lunghe . Evita le scarpe con punta arrotondata. Le scarpe con punta arrotondata possono far sembrare le gambe più corte. Evita anche i jeans e pantaloni molto chiari, possono far sembrare le gambe più grosse, quindi opta per colori più scuri per un effetto dimagrante. Sostituisci i jeans skinny con quelli svasati , possono aggiungere altezza e slanciare la figura, evitando di mettere in evidenza la pancia e le cosce.

Vestirsi bene e in linea con il proprio fisico, può davvero valorizzare la figura e regalare armonia e bellezza. Ricorda che la moda si adatta a tutte le forme e dimensioni, quindi ama e accetta te stessa come sei.