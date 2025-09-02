I 5 pilastri del maxi risparmio mensile: ti resta in tasca quasi metà dello stipendio

Non riusciamo a quantificare quanti soldi abbiamo speso quest’estate tra vacanze, giornate al lido al mare, pranzi e cene fuori e quant’altro. Ma settembre è vicino e con questo mese anche la ripresa alla vita di tutti i giorni fatta di faccende domestiche, figli da portare a scuola, lavoro, palestra.

Altre spese, dunque, si sommano a quelle dell’estate e risparmiare sembra impossibile. O forse non sai solo come farlo: ci sono infatti 5 trucchi che puoi usare per mettere da parte metà dello stipendio.

I 5 trucchi per risparmiare ogni mese

Settembre è il momento perfetto per rimettere in ordine le proprie finanze. Si possono recuperare anche 200 euro al mese usando questi 5 trucchi.

Controlla il tuo fornitore di luce, gas o internet: fai un confronto fra la tua offerta e i fornitori presenti sul mercato e valuta se è il caso di cambiare. A volte, grazie ad un cambio, si possono risparmiare anche cifre considerevoli (il 15-20%) quindi 30-35 euro al mese, che a fine anno fanno quasi 400 euro Fai meglio la spesa: puoi ridurre la tua spesa anche a 120 euro al mese, quindi 30 euro a settimana, se consulti i volantini delle offerte e pianifichi al meglio cosa mangiare ogni giorno. Il risparmio è considerevole anche in questo caso. E per quanto riguarda la frutta e la verdura, approvvigionati nei mercati contadini Controlla gli abbonamenti fantasma: siamo distratti e spesso non ci accorgiamo degli abbonamenti che paghiamo. L’italiano medio spende circa 65 euro al mese in abbonamenti digitali, ma ne usa meno della metà. Quindi, se non li hai usati per i precedenti 60 giorni, disdici e risparmia anche parecchie decine di euro ogni mese Spostati con i mezzi: non usare l’auto ma usa i mezzi che ti fanno risparmiare tanto se consideri anche che non dovrai pagare i parcheggi, assicurazione e manutenzione. Per i tragitti brevi, puoi usare monopattini o bici elettriche. Anche il car sharing è una soluzione migliore del possedere un’automobile. Inoltre è tutto più sostenibile Nascondi i tuoi soldi: no, non sotto il materasso ma semplicemente il giorno dell’accredito dello stipendio, imposta un bonifico automatico verso un conto separato. Inizia anche solo con il 5-10% del tuo stipendio così saprai che non puoi spenderli. Così, risparmierai anche 50-100 euro al mese e costruirai un fondo di risparmio senza neppure accorgertene

Applicando questi 5 trucchi risparmierai tanti soldi senza neppure accorgertene con un minimo impegno. Porta avanti questo cambiamento positivo nel tempo e vedrai che traguardi raggiungerai in un anno.