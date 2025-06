Helena e Jessica, cosa è successo dopo il GF: svolta inaspettata

Nel bene o nel male, sono state tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. E, come ogni protagonista, Jessica Morlacchi ed Helena Prestes hanno diviso il pubblico, attirandosi critiche ma anche tanto amore da parte dei fan. Entrambe fuori dal reality per qualche giorno, sono rientrate a sorpresa, arrivando a spegnere insieme le luci della casa più spiata della tv.

La tristemente famosa lite “del bollitore” è stata al centro di diverse puntate dello show condotto da Alfonso Signorini, ma, rientrate in casa, le due concorrenti hanno mostrato la giusta maturità per voltare pagine e sono riuscite a ritrovare un’intesa. Che prosegue anche a telecamere spente? A rispondere è stata proprio l’ex voce dei Gazosa, intervistata nella trasmissione di Radio Radio Non succederà più, di Giada De Miceli.

GF, Jessica Morlacchi spiazza parlando dell’attuale rapporto con Helena Prestes

In casa se ne sono dette e fatte di ogni, tanto da spingere il programma a mandarle in nomination d’ufficio. Una punizione che Helena ha accettato ma non Jessica, che decise di abbandonare il Grande Fratello di sua spontanea volontà. Una decisione di cui si è pentita e, proprio come Helena (eliminata al televoto), la Morlacchi ha avuto la possibilità di rientrare in gioco grazie al pubblico.

Un rientro, quello delle due concorrenti, più che gradito dai telespettatori, che le hanno portate dritte in finale: Jessica ed Helena si sono classificate rispettivamente prima e seconda. Un rapporto a un certo punto distrutto, ma che le due sono riuscite a recuperare, chiudendo l’esperienza nella casa col sorriso. E, stando a quanto ha raccontato Jessica, anche fuori dalla casa regna l’armonia.

Nell’intervista a Radio Radio, la cantante ha speso bellissime parole per la coppia formata da Javier ed Helena, ammettendo di essere ancora in contatto con la modella brasiliana: “Io li vedo più innamorati che mai, li seguo sui social e metto cuoricini alle storie. Ogni tanto ci mandiamo qualche messaggio, ci scappa qualche videochiamata, la vedo bene, è serena”

“L’ultimo mese si vedeva, soprattutto Javier, che aveva fatto un passo importante, un cambiamento, e stava proprio iniziando ad innamorarsi di Helena. Lui è partito frenatissimo dalle sue mille paure, dai suoi mille blocchi e poi piano piano si è lasciato andare”, ha aggiunto la cantante, che ha invece ammesso di essere rimasta profondamente delusa da Luca Calvani e Amanda Lecciso. Con entrambi, fuori dalla casa, non ha più alcun rapporto.