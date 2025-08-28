I prodotti beauty più desiderati del momento sono firmati Lady Gaga

Il marchio americano di cosmetici vegani e cruelty-free, fondato dalla famosissima e amatissima Lady Gaga, conquista da diversi anni l’attenzione di migliaia di ragazze e donne di tutte le età appassionate di make up. Quali sono i prodotti must have che tutte le professioniste del settore consigliano a chi desidera un trucco duraturo e impeccabile? Scopriamo insieme cosa acquistare e provare quanto prima!

HAUS LABS by Lady Gaga, i prodotti must have da mettere nel carrello

Dai prodotti premiati e approvati dagli artisti alle formule virali e pluripremiate, questi sono i prodotti HAUS LABS by Lady Gaga da provare almeno una volta nella vita.

Triclone Skin Tech Foundation

Con il make up dell’artista americana è amore a prima vista. Tra i best seller non passa inosservato il fondotinta con arnica fermentata, “Triclone Skin Tech Foundation“, da applicare sul viso con il pennello o la spugna per il trucco. Un prodotto innovativo a media coprenza, leggero e delicato, che aiuta a ridurre i rossori e a proteggere la pelle.

Realizzato con oltre 20 ingredienti, offre una tenuta di lunga durata levigando l’incarnato. Per chi desidera un finish naturale e luminoso per tutto il giorno, non può non provare il fondotinta del brand HAUS LABS by Lady Gaga! Per completare il make up puoi provare il correttore della stessa linea.

Clear Cut Liquid Eyeliner

L’eyeliner liquido che troviamo nel catalogo del brand americano è sempre più richiesto dalle appassionate di make up. Perfetto per realizzare uno smokey eyes o un trucco occhi più intenso e messo in evidenza, è il prodotto che entrerà a far parte della tua top 3 autunnale!

Color Fuse Longwear Glassy Lip + Cheek Balm Blush Stick – Blush In Crema

Per una pelle sempre colorata e luminosa non puoi non avere nella tua pochette il famoso e tanto amato Color Fuse Longwear Glassy Lip, lo stick in crema che dona alla pelle un colorito più lucente e definito. Puoi trovarlo in 12 tonalità differenti.

Non è tutto, perché questo prodotto è perfetto anche un trucco labbra d’effetto. Un 2 in 1 di cui ti innamorerai sin dal primo istante!

Mini Lip Oil Duo

Colorato e traslucido, è l’olio labbra più amato del momento: niente effetto appiccicoso come i gloss tradizionali, ma avvolge le labbra con un velo di colore luminoso. Le lascia idratate e incredibilmente morbide.