Halloween all’insegna del divertimento: in questi parchi a tema si respira un’aria davvero ‘spaventosa’

L’atmosfera tenebrosa e divertente di Halloween si può vivere scegliendo uno dei parchi in tema con la festa: allegria per grandi e piccini.

La giornata più spaventosa dell’anno è ormai alle porte e anche l’Italia, proprio come molte altre parti del mondo, si prepara a festeggiarla al meglio. Negli ultimi anni Halloween ha ormai conquistato un posto d’onore tra le feste più amate dell’anno, merito probabilmente del clima spettrale unito al divertimento che si respira in quel 31 ottobre. Un brivido che, in realtà, inizia già molto tempo prima.

Per tutto il mese le case si riempiono di zucche colorate, mentre strade e vetrine vengono addobbate con decorazioni spettrali. L’autunno prende così una piega del tutto diversa, invogliando a prepararsi per il grande giorno.

I parchi divertimento dove vivere l’atmosfera di Halloween in Italia

Per molti la notte di Halloween significherà godersi un buon film horror di fronte alla tv in compagnia di amici e parenti. Ma perché limitarsi alle mura domestiche, quando ci si può immergere direttamente nello spirito della festa? A questo ci pensano i più famosi parchi divertimento sparsi per il Paese, che sfoggiano per l’occasione i loro migliori allestimenti a tema. Un’occasione per passare la giornata in allegria in compagnia dei più piccoli, ma lo spasso è assicurato anche per i grandi. La lista dei luoghi tra cui scegliere è davvero ricca.

Ce n’è davvero per tutti i gusti e la vera fortuna è che, in molti casi, i festeggiamenti di Halloween si protraggono anche oltre il 31. É il caso, ad esempio, di Leolandia di Bergamo, dove fino al 5 novembre si potrà andare alla scoperta di atmosfere spaventose tra zucche e fantasmi, senza perdere l’appuntamento col Festival delle Scope Magiche. Si può passare poi dal famoso Mirabilandia di Ravenna, dove la magia di Halloween si può vivere tra show e attrazioni per adulti e bambini. I veri cuor di leone possono immergersi nell’Halloween Horror Festival.

Non può mancare naturalmente il Cinecittà World di Roma, che regala un’esperienza unica agli appassionati di cinema. Si può passare tra spaventosi set ispirati alle pellicole e montagne russe infernali. Per i grandi, Horror Hotel, Horror House e U571 Erotika tra mostri e vampiri. Per i piccoli, il Truccabimbi e spettacoli a tema. Per un Halloween differente, c’è poi il Bioparco Zoom di Torino.

Qui si passerà tra cene e animazioni dedicate alla festa, iniziative educative e allestimenti colorati, il tutto naturalmente in compagnia degli amici animali! Anche Acquaworld vicino Milano si riempie dell’atmosfera di Halloween, con scenografie suggestive e spettacoli dedicati a tutta la famiglia. Non mancherà il divertimento al Movieland di Verona, anche questo legato principalmente al mondo cinematografico.

Tra live show e allestimenti si aspetterà l’imperdibile Halloween Night. Si aggiunge alla lista il celebre Gardaland di Castelnuovo del Garda, dove il brivido prenderà il sopravvento con una attesissima notte delle streghe, in cui si incontreranno questo e l’Altromondo. Personaggi, acrobazie e musiche faranno da cornice perfetta ad una giornata indimenticabile.