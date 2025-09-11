Hai mai fritto le banane | provale in pastella stendi tutti

Un fritto da sballo: le banane fanno un tuffo nella pastella e diventano esagerate, croccanti e irresistibili! Hai presente quei dolci che spariscono prima ancora di sederti a tavola? Le banane fritte sono proprio così, un tuffo in pastella e diventano croccanti fuori, morbide e dolcissime dentro, perfette per una merenda improvvisata o per stupire amici e famiglia senza troppa fatica. E poi non servono strumenti strani, ne mille passaggi ma solo pochi ingredienti e t’innamori all’istante. La particolarità delle banane fritte sta proprio nella semplicità. La pastella è veloce da preparare e avvolge le banane creando quella crosticina dorata che fa crunch ad ogni morso. Solo farina, uova, un pizzico di sale e un po’ di birra e sei …

Hai presente quei dolci che spariscono prima ancora di sederti a tavola? Le banane fritte sono proprio così, un tuffo in pastella e diventano croccanti fuori, morbide e dolcissime dentro, perfette per una merenda improvvisata o per stupire amici e famiglia senza troppa fatica. E poi non servono strumenti strani, ne mille passaggi ma solo pochi ingredienti e t’innamori all’istante.

La particolarità delle banane fritte sta proprio nella semplicità. La pastella è veloce da preparare e avvolge le banane creando quella crosticina dorata che fa crunch ad ogni morso. Solo farina, uova, un pizzico di sale e un po’ di birra e sei pronta per friggere. Credimi, è una ricetta che mette subito allegria in cucina e ti fa venire voglia di assaggiarle una dopo l’altra.

Insomma fidati, le banane fritte diventano irresistibili anche solo guardandole, nessuno resiste alla loro dorata e profumata bontà, basta servirle con un po’ di zucchero a velo e spaccano sul serio. Quindi basta chiacchiere, allaccia il grembiule e iniziamo a prepararle insieme queste deliziose banane fritte!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Ingredienti per le banane fritte

Per 5-6 porzioni

6 banane

Olio di semi di girasole q.b. per friggere

Zucchero a velo q.b. per decorare

Per la pastella

225 g di farina 00

90 ml di birra



Come si preparano le banane fritte

Inizia preparando la pastella, quindi metti la farina in una ciotola capiente, aggiungi le uova e il pizzico di sale. Versa la birra poco alla volta, mescolando con una frusta o una forchetta fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Ottenuto un composto fluido ma non liquida come l’acqua per intenderci, così aderisce bene alle banane, sarà pronta! Sbuccia poi le banane e tagliale a pezzi non troppo piccoli, così rimangono morbide dentro e fuori si fora una crosticina croccante. Scalda quindi l’olio in una padella abbastanza profonda fino ad essere bollente ma non fumante, così le banane cuociono subito e non diventano molli. Immergi ogni pezzo di banana nella pastella e poi nell’olio caldo e friggile per pochi minuti per lato, finché diventano dorate e croccanti. Quando saranno pronte, mettile su un piatto con carta assorbente per togliere l’eccesso di olio. Spolverale con lo zucchero a velo e servile calde, così le tue banane fritte, saranno di certo super croccanti, dolci e profumate, pronte da gustare tutte insieme. E se ti piacciono i dessert veloci e golosi, prova anche le Ciambellone con le mele o le frittelle di mele, stessa delizia, croccante fuori e morbide dentro. Buon appetito!

3 g di sale3 uova