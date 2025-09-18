Hai mai fritto così? | ti cambia il concetto di pollo fritto

Pollo fritto: prova a farlo così e ti cambia totalmente il concetto di pollo croccante, provare per credere! Il pollo fritto non è un piatto qualunque, è quella tentazione dorata che mette d’accordo tutti. Croccante fuori, succoso dentro, profumato di spezie e incredibilmente gustoso, tanto che ogni volta che lo porto in tavola sparisce in un attimo. Poi credimi, fatto così non ha rivali, diventa un pollo fritto che ti cambia il concetto di croccantezza. La cosa bella è che ti servono pochissimi ingredienti, quelli che hai già in cucina. Uova, farina, pangrattato e un paio di spezie che gli danno un gusto pazzesco. Semplice da preparare ma con un risultato sorprendente tanto che ogni morso è un mix perfetto …

Pollo fritto: prova a farlo così e ti cambia totalmente il concetto di pollo croccante, provare per credere!

Il pollo fritto non è un piatto qualunque, è quella tentazione dorata che mette d’accordo tutti. Croccante fuori, succoso dentro, profumato di spezie e incredibilmente gustoso, tanto che ogni volta che lo porto in tavola sparisce in un attimo. Poi credimi, fatto così non ha rivali, diventa un pollo fritto che ti cambia il concetto di croccantezza.

La cosa bella è che ti servono pochissimi ingredienti, quelli che hai già in cucina. Uova, farina, pangrattato e un paio di spezie che gli danno un gusto pazzesco. Semplice da preparare ma con un risultato sorprendente tanto che ogni morso è un mix perfetto di croccante irresistibile e carne tenera che si scioglie. Fidati, una volta assaggiato non torni più indietro e lo preparerai sempre così!

Pollo fritto: l’unica ricetta per renderlo perfetto!

Insomma, non c’è tempo da perdere, il pollo fritto fatto così è una vera arma segreta per quando vuoi stupire senza complicarti la giornata. Prepara la padella con l’olio, prendi il pollo e allaccia il grembiule che subito iniziamo a friggere!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti

Ingredienti per il Pollo fritto

Per 4 persone

1 kg di pollo circa

4 uova

200 g di farina 00

1 cucchiaino colmo di aglio in polvere

1 cucchiaino di paprika (facoltativo)

Sale q.b.

Pepe q.b.

Pangrattato q.b.

Olio di semi di arachide q.b. per friggere

Come si prepara il Pollo fritto