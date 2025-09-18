Hai mai fritto così? | ti cambia il concetto di pollo fritto

Pollo fritto: prova a farlo così e ti cambia totalmente il concetto di pollo croccante, provare per credere!
Il pollo fritto non è un piatto qualunque, è quella tentazione dorata che mette d’accordo tutti. Croccante fuori, succoso dentro, profumato di spezie e incredibilmente gustoso, tanto che ogni volta che lo porto in tavola sparisce in un attimo. Poi credimi, fatto così non ha rivali, diventa un pollo fritto che ti cambia il concetto di croccantezza.
La cosa bella è che ti servono pochissimi ingredienti, quelli che hai già in cucina. Uova, farina, pangrattato e un paio di spezie che gli danno un gusto pazzesco. Semplice da preparare ma con un risultato sorprendente tanto che ogni morso è un mix perfetto di croccante irresistibile e carne tenera che si scioglie. Fidati, una volta assaggiato non torni più indietro e lo preparerai sempre così!
Pollo fritto: l’unica ricetta per renderlo perfetto!
Insomma, non c’è tempo da perdere, il pollo fritto fatto così è una vera arma segreta per quando vuoi stupire senza complicarti la giornata. Prepara la padella con l’olio, prendi il pollo e allaccia il grembiule che subito iniziamo a friggere!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 20-25 minuti
Ingredienti per il Pollo fritto
Per 4 persone
- 1 kg di pollo circa
- 4 uova
- 200 g di farina 00
- 1 cucchiaino colmo di aglio in polvere
- 1 cucchiaino di paprika (facoltativo)
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
- Pangrattato q.b.
- Olio di semi di arachide q.b. per friggere
Come si prepara il Pollo fritto
- Per prima cosa, taglia il pollo in pezzi non troppo grandi, così cuoceranno meglio e in modo uniforme. Mettili in una ciotola e condiscili con sale, pepe, aglio in polvere e se vuoi, un pizzico di paprika. Mescola bene con le mani per far insaporire ogni parte.
- In 3 ciotole separate prepara la classica panatura, quindi in una metti la farina, in un’altra le uova sbattute con un pizzico di sale e nell’ultima il pangrattato.
- Ora prendi i pezzi di pollo uno alla volta, passali prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato, premendo bene per far aderire la panatura, così avrai una crosticina bella spessa e croccante.
- Scalda poi abbondante olio di arachide in una padella profonda e quando diventa ben caldo, tuffa dentro pochi pezzi di pollo alla volta, senza riempire troppo la padella. Lasciali friggere finché non diventano dorati e croccanti e vedrai che ci vorranno circa 5-6 minuti per lato a seconda della grandezza.
- Scola i pezzi su carta assorbente per togliere l’olio in eccesso e servili subito, belli caldi e fumanti, già solo profumo ti farà impazzire, parola mia!
- Ecco quindi pronto, il tuo pollo fritto, fatto così ti garantisce la massima croccantezza esterna e una carne morbida e succosa all’interno che conquista al primo morso. Fidati, non ne resterà nemmeno un pezzetto e poi se ami piatti che fanno colpo come questo, prova anche queste crocchette, vedrai che chiunque le assaggia se ne innamora. Buon appetito!