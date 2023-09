Hai gli occhi rossi e non sai come fare? Usa la tecnica del “palming”

Probabilmente è successo a chiunque di avere gli occhi arrossati e non conoscerne il motivo, in realtà le cause possono essere diverse, dalla stanchezza a un’infezione, ma si può ricorrere ad alcuni metodi per alleviare il rossore

L’arrossamento degli occhi è un disturbo piuttosto comune le cui cause possono essere svariate, legate sia a cause ambientali sia ad abitudini come la lunga permanenza davanti allo schermo sia a specifiche problematiche oculari. Il rossore è una conseguenza della dilatazione dei vasi sanguigni tra la sclera (parte bianca dell’occhio) e la congiuntiva ovvero la membrana trasparente dell’occhio.

Solitamente il rossore agli occhi è causato da allergie, ma anche da stanchezza, uso prolungato di lenti a contatto o infezioni e, in alcuni casi può anche essere il sintomo di una patologia come il glaucoma. Normalmente, se la causa è ambientale, il rossore può essere dovuto ad allergeni presenti nell’aria, inquinamento, fumo, aria eccessivamente secca, polvere o esposizione ai raggi solare senza protezioni agli occhi.

Una delle cause più frequenti del rossore agli occhi è sicuramente l’eccesso di stanchezza o un ridotto numero di ore di sonno, ma non sono da sottovalutare eventuali emorragie interne all’occhio o un possibile rialzo della pressione interna, un’eventuale infezione o infiammazione della congiuntiva dovuta a microbi, allergie o virus. Pertanto il fastidio non dovrebbe mai essere sottovalutato soprattutto se si avverte del bruciore.

Strategie per alleviare il rossore agli occhi

Quando gli occhi sono arrossati una delle regole più importanti da rispettare è quella di non strofinarli anche se spesso si è spontaneamente tentati a farlo per un leggero senso di bruciore o prurito che può accompagnare questo disturbo. Un ulteriore peggioramento potrebbe inoltre essere causato dal fumo quindi è consigliabile evitare di fumare se gli occhi sono arrossati.

Un rimedio piuttosto efficace per attenuare il rossore agli occhi è quello di applicare impacchi freddi, magari preparati con infusi dalle proprietà lenitive e antinfiammatorie ricordandosi che devono essere sempre fatti raffreddare prima dell’applicazione proprio perché l’acqua troppo calda favorisce le infiammazioni congiuntivali.

Un rimedio naturale efficace è dato dalla temperatura fredda dei cucchiai di metallo che contribuisce al restringimento dei vasi sanguigni facendo diminuire l’infiammazione e l’arrossamento. Basterà immergere due cucchiai in un bicchiere con del ghiaccio, attendere dieci minuti e applicarli sulle palpebre.

Un ulteriore ed efficace rimedio è dato dalla tecnica del palming. Si tratta di una strategia che nasce per calmare la mente e a lasciare andare le tensioni accumulate che possono causare rigidità come torcicollo e mal di testa, ma questa tecnica contribuisce anche a rilassare i muscoli oculari contrastandone l’affaticamento, la secchezza e l’irritazione.

Il metodo del palming è molto semplice: basterà strofinare le mani per generare calore, metterle in posizione concava o a coppa e posizionarle sulle orbite degli occhi coprendo il campo visivo, mantenere gli occhi chiusi e cercare di rilassarsi completamente aiutandosi con un respiro lento e profondo. Saranno sufficienti un paio di minuti per avere del sollievo.