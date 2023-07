Ha vinto il Gf Vip ed ora è molto famoso: riesci a riconoscere la sagoma del personaggio?

Metti alla prova la tua abilità visiva e la tua conoscenza dei reality show: quello delineato nella sagoma è un noto concorrente del GF Vip. Riesci a riconoscerlo?

Dal Grande Fratello sono passati tantissimi personaggi che, chi più chi meno, hanno segnato la storia del reality show. A partire dalla prima famosa edizione del 2000, quella in cui i concorrenti “nip” si affacciavano a questa nuova e inedita esperienza televisiva. Rinchiusi in una casa 24 ore su 24, sono stati sotto gli occhi di milioni di telespettatori costantemente. Questa, d’altronde, è proprio la caratteristica del programma in questione, che permette al pubblico di osservare e conoscere i concorrenti sotto ogni aspetto.

La trasmissione si è trasformata poi nella versione Vip, a partire dal 2016. Anche in questo caso, tuttavia, molti dei partecipanti sono delle nuove leve del mondo dello spettacolo, che sfruttano la grande occasione per ottenere visibilità e lanciarsi, così, probabilmente in una carriera di successo. Ma tra i gieffini che hanno oltrepassato la porta rossa, non è facile ricordarsi di tutti. Con il divertente quiz proposto oggi, bisognerà attivare la concentrazione e lo spirito di osservazione, oltre che ovviamente la propria conoscenza del reality show di Canale 5.

Si può riuscire ad individuare l’identità di un ex concorrente, oggi diventato una star della tv, soltanto attraverso la sua sagoma? Con un occhio esperto sicuramente sì, ma con questi tre indizi ci si può arrivare per deduzione. Si tratta non solo di un partecipante, ma anche di un vincitore del GF Vip. Il personaggio in questione “ha giudicato tutti” per ben due anni ed, infine, è stato fidanzato con un noto ballerino. La soluzione è dietro l’angolo.

Chi è il vippone della sagoma: oggi è una stella della tv

Per tutti gli appassionati del Grande Fratello non ci sono segreti. Basta infatti dire che il personaggio misterioso ha vinto l’edizione numero 5 della versione Vip per comprendere di chi si tratta. Capelli corti e fisico longilineo. In più, una risata contagiosa. Naturalmente è Tommaso Zorzi, influencer e ora conduttore di successo. Già noto per aver partecipato a Riccanza e alla settima edizione di Pechino Express, per lui il reality di Canale 5 è stato un vero e proprio trampolino di lancio.

La verve e la parlantina del milanese gli hanno consentito di raggiungere la vittoria, ma non solo. Per lui il GF Vip ha rappresentato una grande opportunità, alla quale hanno fatto seguito ingaggi importanti. A partire dal ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, passando poi per il Maurizio Costanzo Show. La collaborazione con Discovery+ ha rappresentato per Zorzi la vera svolta.

È stato infatti per ben due volte giudice e conduttore di Drag Race Italia, dove ha espresso le sue valutazioni sulle performance delle drag queen in gara. Tra gli altri recenti lavori, anche Questa è casa mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?, in onda su Real Time. Oltre che la sua carriera professionale, a far parlare dell’influencer è anche la sua vita sentimentale. Finito spesso al centro del gossip, ha avuto una relazione con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani.