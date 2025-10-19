Guai in vista a Buckingham Palace: William e Kate fanno le valigie (in anticipo) e mollano tutto

Gli ultimi anni sono stati davvero molto importanti per i reali d’Inghilterra, in particolare per Kate Middleton, che ha affrontato non pochi cambiamenti. Ecco perché, a quanto pare, i principi del Galles hanno deciso di lasciare tutto e tutti, trasferendosi in anticipo sui tempi.

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di raccontare in precedenza, nel corso degli ultimi anni la vita ha messo seriamente a dura prova Kate Middleton e il principe William. La malattia della principessa del Galles ha spinto entrambi a rivedere le proprie priorità, sia per quanto riguarda la vita personale, sia per quella dei figli.

Infatti, la principessa non ha mai nascosto di considerare i propri figli la sua più grande priorità, cercando di garantire loro un’infanzia serena e rimandando, quando possibile, gli impegni istituzionali.

Ecco perché, al centro dell’attenzione dei media in queste ore, troviamo una nuova decisione presa proprio dalla coppia dei principi del Galles: lasciare Buckingham Palace. Una scelta che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere definitiva.

William e Kate traslocano: scatta l’addio a Buckingham Palace

Come già accennato, negli ultimi anni la vita di Kate Middleton è stata segnata da momenti molto difficili. Proprio per questo, anche William ha deciso di rivedere le proprie priorità, scegliendo di stare accanto alla moglie e offrirle tutto il sostegno possibile.

La coppia, infatti, ha deciso di ridurre considerevolmente i propri impegni ufficiali per dedicarsi maggiormente alla famiglia, mettendo al primo posto i tre figli, in particolare George, che già porta sulle spalle il grande peso di essere uno dei diretti eredi al trono britannico.

Sulla base di queste motivazioni, i principi del Galles avrebbero preso una decisione molto importante per il futuro della loro famiglia: lasciare Buckingham Palace. Secondo i rumor provenienti da Palazzo, la scelta sarebbe definitiva e irreversibile.

I principi del Galles traslocano: ecco dove ricomincerà la loro vita

La decisione presa da William e Kate sarebbe ormai confermata: il loro obiettivo è quello di allontanarsi il più possibile da Londra, non per sfuggire agli impegni istituzionali, ma per vivere un quotidiano più tranquillo, lontano dalle pressioni della capitale.

Secondo quanto riportato da vari media internazionali, tra cui il Daily Mail, i principi del Galles avrebbero avviato la ristrutturazione di Forest Lodge, una splendida villa con otto camere da letto che diventerà la loro nuova residenza permanente. Hanno già incaricato un team di esperti per la scelta dei mobili e degli arredi, pronti per il trasferimento definitivo e per dire addio a Buckingham Palace.

In particolare, il trasloco sarebbe fissato per i primi giorni di novembre, così da permettere alla famiglia di trascorrere il mese di dicembre e il Natale a Sandringham, insieme al resto della Royal Family, mantenendo viva una delle tradizioni più antiche e amate della monarchia britannica.