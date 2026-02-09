Guadagno più di mio marito e non siamo mai stati così in crisi: il tabù che rovina le coppie nel 2026

Succede a molte coppie, come un fenomeno difficile da fermare. Sono sempre di più le donne che affermano di vivere una crisi mai vista prima, e tutto per via del guadagno monetario. Il tabù che sta distruggendo tante, forse troppe coppie, ed è tutta “colpa” del breadwinner.

Il nome scelto per questo nuovo fenomeno sociale non è affatto casuale: basti pensare alla sua traduzione letterale, ovvero “chi porta il pane a casa”. In questo caso il pane è visto come bene di prima necessità che si ottiene attraverso il denaro, che determina così il potere d’acquisto di una persona e la possibilità di provvedere a tutte le esigenze del nucleo familiare.

Un tempo questo arduo compito era affidato solo ed esclusivamente agli uomini: le donne erano viste come “angelo del focolare” e il loro unico compito era quello di prendersi cura della famiglia, traducendosi nella pulizia della casa e nella cura dei figli. Un altro dato per capire quello che stiamo dicendo è rappresentato dall’anno in cui fu concesso l’ingresso alle università alle donne, grado massimo per l’istruzione, ovvero tra il 1874 e il 1875. Dopo il 1960, poi, è stato ampliato anche l’accesso a varie cariche lavorative, come quelle magistrali.

Alle donne, dunque, era concesso lavorare solo in caso di estrema povertà, un tempo, ma la figura dell’angelo del focolare rimaneva intoccabile e “indivisibile”. Un contesto sociale e storico-culturale che oggi non esiste più.

Guadagni più di lui? Ecco perché la competizione diventa crisi

In moltissime coppie sta succedendo davvero questo: si entra in crisi nel momento in cui la donna ha un potere economico più forte dell’uomo. Lei guadagna di più, fa carriera, diventa dinamica e indipendente, in casa è meno presente e magari l’uomo è costretto a occuparsi di incombenze diverse come la cura della casa oppure la gestione dei figli, ovvero a “entrare in soccorso”.

Questo fenomeno, dunque, prende il nome di breadwinner, osservato e illustrato molto attentamente anche dal sito Popsugar, citato anche da Freeda. In una scala da 1 a 100, solo il 20% accetta il ruolo della moglie/compagna in carriera, il 30% di uomini cerca di adeguarsi a questa condizione, mentre il rimanente 50% delle coppie vive una profonda crisi che genera una lunga serie di conseguenze.

“Ti tradisco per far valere la mia mascolinità”

Come indicato precedentemente, le conseguenze del breadwinner possono essere diverse, innescando una crisi nella coppia con ben pochi precedenti e che non sempre i partner riescono a superare.

Numerose indagini sociali hanno permesso di scoprire come una delle conseguenze immediate del breadwinner sia rappresentata dal tradimento:

un modo per ferire la donna, non solo mettendola a paragone con un’altra, ma quasi come volerla sostituire in toto con una figura che “dona attenzione” e mette in risalto la loro figura, come vorrebbero che venisse vista dagli altri, ovvero il maschio alfa predominante, in cui la donna ha bisogno di lui e non dove lei sia alla pari o superiore.

Il tradimento diventa compensazione.

Come poter superare questa profonda crisi di coppia? Le soluzioni sono davvero tantissime, ma il dialogo resta l’unica via realmente attuabile, anche attraverso la terapia di coppia, in modo tale da trovare insieme un professionista che possa essere un punto d’incontro per capire come superare una difficoltà legata esclusivamente a una questione di potere che, erroneamente, si crede venga meno per gli uomini.