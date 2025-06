La ricetta del guacamole è perfetta per i tuoi pranzi estivi: provala così

Il guacamole è la salsa tipica della cucina messicana che piace proprio a tutti. Scopri come prepararlo in casa!

La salsa di origine messicana a base di avocado è molto conosciuta in Italia. Nasce come salsa di accompagnamento di nachos e tortillas, il guacamole può essere gustato in mille modi differenti. Nei reparti nel supermercato avrai sicuramente notato la sua presenza, ma prepararlo in casa è davvero semplicissimo.

Scopriamo insieme la ricetta del guacamole e come ottenere una salsa saporita, sfiziosa e pronta in pochi minuti!

Come preparare la ricetta del guacamole in poche e semplici mosse

Per ottenere circa mezzo chilo di guacamole, ideale da mettere in tavola durante una cena estiva tra amici, avrai bisogno di rimediare 2 avocado. Scegli un frutto ben maturo, questa è sicuramente una delle regole fondamentali per ottenere un guacamole impeccabile!

Gli ingredienti sono tutti semplici da reperire, oltre all’avocado un altro ingrediente fondamentale per la realizzazione della ricetta è il lime. La salsa andrebbe preparata anche con l’aggiunta di peperoncino verde Serrano del Sol, difficile da trovare qui da noi, quindi puoi sempre omettere l’ingrediente oppure sostituirlo con un peperoncino normale.

Anche se non ami l’avocado, ti consigliamo di provare il guacamole. Solitamente è una ricetta che piace a tutti, inoltre è così versatile che può essere utilizzata in tanti modi differenti.

Ingredienti

2 avocado

1 lime

1 pomodoro ramato

1/2 cipolla

coriandolo q.b.

sale q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è tritare il coriandolo con un coltello ben affilato, quindi mettilo in una ciotola. Trita finemente la cipolla e uniscila al coriandolo. Prendi l’avocado, dividilo a metà e rimuovi il nocciolo. Preleva la polpa dall’avocado con l’aiuto di un cucchiaio, quindi versala all’interno di un mortaio oppure schiaccia direttamente con la forchetta dopo averla sminuzzata. Trasferisci la purea di avocado che hai ottenuto all’interno della ciotola con il resto degli ingredienti e aggiusta di sale. A questo punto dovrai prendere il lime, dividerlo a metà e iniziarlo a spremere per ottenere il suo succo. filtralo e aggiungilo al resto degli ingredienti. Mescola per bene, poi a questo punto se vorrai potrai aggiungere il peperoncino. Taglia il pomodoro ramato a dadini dopo averlo lavato e asciugato, aggiungilo alla salsa e porta in tavola!

Come hai potuto notare questa salsa la prepari in pochissimi minuti. Se ti dovesse avanzare, conservala in frigorifero!