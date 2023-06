Grey blending, la sfumatura perfetta per gestire i capelli bianchi

Il grey blending è la tecnica di schiaritura più apprezzata nel 2023, l’ideale per gestire i capelli che si stanno facendo bianchi.

Man mano che sempre più donne e uomini iniziano ad accettare i loro capelli grigi e incorporarli nel proprio stile, piuttosto che cercare di coprirli o nasconderli, il grey blending sta prendendo il sopravvento come tendenza per i colori dei capelli del 2023.

Se il tuo desiderio è camuffare completamente il grigio, puoi ritoccare le tue radici. Pian piano che questo inizia a crescere, l’aggiunta di colore nei punti salienti insieme alla tua tonalità di base standard aiuterà a diffondere il grey blending.

La moda del 2023 per i capelli bianchi: il grey blending

I capelli grigi non appaiono dal nulla. Se prematuro, in particolare, potrebbe derivare da fattori come fumo, genetica, carenze di vitaminiche, o stile di vita inadeguato (se, per esempio, si segue una dieta sbagliata oppure si vive in una situazione di forte stress). Con il passare degli anni la melanina si erode, rendendo le chiome più trasparenti e grigiastre.

Quest’ultima non è altro che il pigmento naturale che ci serve per dare il colore alla nostra pelle, ai capelli e al corpo. È un qualcosa che tutti possono notare e, in passato, la risposta di molte persone era nascondere il grigio delle proprie chiome. Tuttavia, oramai sempre di più sono le donne che gravitano verso un look naturale ispirato alla body positivity. Sembra, infatti, che per il 2023 la nuova tendenza sia proprio il grey blending.

Con tale tecnica, non ci sarà più spazio per le poche scintille d’argento, che invece si fonderanno perfettamente. Esistono due semplici modi per coprire le radici grigie. La prima è un’opzione semipermanente con pigmento destinato a svanire gradualmente nel tempo, mentre il secondo è un metodo permanente che mimetizza completamente il grigio.

Come funziona?

Si tratta di una tecnica capace di nascondere il grigio, aggiungendo altri colori simili alla tonalità naturale dei capelli. In questo modo appare meno argento o bianco e si crea una transizione più fluida e omogenea verso le tonalità più chiare.

Insomma, le chiome argentate sono più trendy che mai e il grey blending è una nuova tecnica di balayage che mimetizza le prime ciocche grigie, sfumandole nel colore naturale dei capelli. Con il grey blending, i capelli grigi si fondono nei bianchi, sopprimendo l’effetto della ricrescita per un risultato molto naturale e per nulla artificioso.