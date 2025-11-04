Gratinati ma senza forno | in padella ho realizzato bocconcini di pollo pazzeschi

Bocconcini di pollo gratinati in padella: più veloci, più gustosi che mai! Con questa versione lampo li ho resi pazzeschi senza usare il forno!

Sai quando hai voglia di qualcosa di buono ma non ti passa proprio per la testa di accendere il forno? Ecco, questa è la ricetta che ti salva. I miei bocconcini di pollo gratinati in padella sono croccanti, dorati e super profumati, ma si preparano in un attimo e senza sporcare mezza cucina. Li ho scoperti per caso una sera di corsa e da allora li faccio spessissimo. Fidati, non sembrano affatto light o improvvisati, anzi, praticamente spariscono prima ancora che arrivi a tavola.

Il bello è che bastano pochissimi ingredienti che hai già a casa. Tutto ciò che ti serve? Un po’ di pangrattato, olio, un mix di erbette aromatiche e il gioco è fatto. In pochi minuti di cottura, senti già il profumo arrivare in ogni stanza della casa e ti garantisco che non ti servirà chiamare nessuno, correranno già tutti a tavola prima ancora di spegnere i fornelli. Grazie a questa cottura semplice e veloce poi, il pollo rimane tenerissimo dentro, ma fuori si forma una leggerissima e piacevole crosticina che lo rende ancora più appetitoso.

Bocconcini di pollo gratinati in padella: preparati così sono da urlo!

Insomma, sono tante le cose fantastiche di questi bocconcini di pollo gratinati in padella: sono veloci, facili e molto pratici, quindi addio a stress e attese, in più, hanno un gusto e un profumo che fa gola davvero a chiunque. Allaccia quindi il grembiule senza perderci ancora in chiacchiere, vedrai che in appena un quarto d’ora, porterai a tavola un secondo sfizioso e leggero, perfetto anche per chi è sempre di corsa ma non vuole rinunciare al gusto. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti in padella

Ingredienti per i bocconcini di pollo gratinati in padella

Per 4 persone

800 g di petto di pollo a dadini

4 cucchiai di pangrattato

1/2 cucchiaino di aglio in polvere

1/2 cucchiaino di pepe

Sale q.b.

Rosmarino tritato q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Menta tritata q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Come si preparano i bocconcini di pollo gratinati in padella

Inizia tagliando il petto di pollo a cubetti, tutti più o meno uguali, così cuociono in modo uniforme. Asciugali bene con un po’ di carta da cucina, in modo tale che la panatura aderisce meglio e resta bella croccante. In una ciotola prepara il mix magico di pangrattato, aglio in polvere, sale, pepe e tutte le erbette tritate. Unisci quindi rosmarino, prezzemolo e un pizzico di menta che fanno la differenza e danno quel profumo fresco che rende tutto più appetitoso. Versa dentro poi i bocconcini di pollo, aggiungi un filo di olio e mescola bene con le mani, in modo che tutti i pezzetti si insaporiscono per bene. Scalda poi una padella antiaderente con un giro di olio e mi raccomando esagerare, basta che copra leggermente il fondo. Quando è calda, versa i bocconcini e falli cuocere a fiamma media, girandoli ogni tanto. Dopo pochi minuti vedrai che inizieranno a dorarsi e a sprigionare il loro magnifico profumo. Tutto ciò che devi fare quindi è accertarti che siano cotti all’interno, dopodiché potrai spegnerli. Se invece vuoi dargli un effetto gratinato ancora più deciso, negli ultimi minuti alza leggermente la fiamma e lascia che il pangrattato diventi ben croccante. Una volta pronti, trasferiscili su un piatto e cospargili con un po’ di prezzemolo fresco e basta, niente altro!

Fidati, i bocconcini di pollo gratinati in padella, sono semplici, profumati e golosi, un piatto che davvero fa felice tutta la famiglia, rubandoti solo pochissimi minuti. Ah quasi dimenticavo! Provali anche con una spruzzata di limone sopra, vedrai che goduria! E se ami le ricette veloci ma irresistibili, devi assolutamente provare anche le crocchette di patate: croccantissime e sfiziose, ideali per serate tra amici. Buon appetito!