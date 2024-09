Grassi sani e grassi saturi: quali sono i grassi buoni e cattivi

Quando parliamo di “grassi” intendiamo dei macronutrienti che, senza esagerazioni, non devono comunque mai mancare da una dieta bilanciata. Grazie a essi, infatti, riusciamo a mantenere o meno un buono stato di salute.

Purtroppo, però, molto spesso ciò che ci danneggia è il consumo in quantità eccessive. Scopriamo, quindi, quali sono i grassi sani – ovvero, i grassi buoni – e quali sono i grassi saturi o grassi cattivi.

I grassi sani per dimagrire: quali sono i grassi buoni

I grassi sani – che possono essere di aiuto anche per dimagrire – sono i grassi buoni, ovvero quelli che si trovano in alimenti come l’olio extravergine d’oliva e l’olio di girasole. I grassi mono e poli-insaturi sono anche reperibili in frutti come l’avocado e alimenti vegetali quali la frutta secca come le nocciole, i pistacchi e le mandorle. È possibile, quindi, consumare dei grassi sani per colazione, ad esempio.

Questi sono un aiuto per aumentare i livelli del colesterolo buono (HDL). Fonti di acidi grassi omega-3 sono anche altri frutti oleosi come le noci, i pinoli, semi di lino, semi di zucca, semi di chia e i fagioli secchi. Gli acidi grassi omega-6 sono presenti anche nella soia, nel mais, nei semi di cotone e in alimenti come i legumi secchi – per l’appunto – ma anche nei cereali e nel tuorlo d’uovo. È consigliabile cercare di mantenere un buon rapporto tra omega-3 e omega-6, per limitare le infiammazioni. Ottimi da consumare sono anche le fave di cacao e il cioccolato fondente, in quanto ricchissimi di grassi sani oltre che di antiossidanti e ferro.

I grassi sani, inoltre, servono per l’assorbimento delle vitamine, come la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K. I grassi sani ne permettono, infatti, un corretto assorbimento, migliorando la risposta del sistema immunitario oltre alla salute di capelli, pelle, ossa e denti. Sono, dunque, assolutamente da consumare per contrastare malattie cardiache, obesità e diabete di tipo 2, tra le tante patologie.

Quali sono i grassi saturi: i cibi grassi da evitare

Vanno, invece, assolutamente evitati i grassi saturi e idrogenati, in quanto possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari – come ictus e infarto – ma non soltanto. Comportano anche un aumento del colesterolo totale e del colesterolo cattivo (LDL).

Questi sono presenti in alimenti di origine animale come la carne rossa, i salumi, il burro, lo strutto, il lardo e il formaggio. I grassi saturi si trovano, inoltre, nell’olio di cocco, nell’olio di palma, nelle fritture e nei prodotti da forno industriali come croissant, brioche e snack.