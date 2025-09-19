Grande Fratello annuncio in arrivo | Simona Ventura vuole proprio lei | Last call!

È ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per l’avvio di una nuova edizione del Grande Fratello affidato a Simona Ventura, pronta a un importantissimo annuncio

Il 2025 è un anno davvero molto importante per il Grande Fratello, in quanto il reality show compie ben 25 anni. Motivo per cui sono previsti una lunga serie di grandi cambiamenti che renderanno questa edizione davvero rivoluzionaria.

Inoltre, lo show segna anche il passaggio del testimone da Alfonso Signorini, rimasto diversi anni al timone del programma, a Simona Ventura, che torna a casa Mediaset in prima serata.

Non a caso, nel mirino dell’attenzione dei media troviamo proprio un annuncio che, a quanto pare, verrà fatto a ridosso della messa in onda.

Grande Fratello | anticipazioni: annuncio in arrivo per la nuova edizione

Cresce sempre di più la trepidante attesa per poter vedere nuovamente in onda il Grande Fratello e scoprire quali siano i cambiamenti che Simona Ventura ha apportato con la sua grande esperienza lavorativa, anche nel campo dei reality show, così come avvenne in passato per L’Isola dei Famosi.

Nel mirino dell’attenzione dei media, in queste ore, ci sono nuove anticipazioni: si parla infatti di un ex volto noto del reality show che, a quanto pare, potrebbe affiancare la conduttrice durante questa nuova avventura… si attende solo la conferma ufficiale.

“Manca l’ufficialità…”

La nuova edizione del Grande Fratello, dunque, non è soltanto l’occasione per festeggiare i 25 anni del programma, ma anche per accogliere negli studi alcuni personaggi che hanno contribuito al suo successo. In particolar modo, così come riportato da numerosi magazine di cronaca rosa, compresa la redazione di Fanpage, non si esclude un ritorno della primissima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, che potrebbe presto tornare dove tutto per lei è cominciato, cambiando radicalmente ancora una volta la sua vita. Non a caso, proprio quell’edizione venne condotta da Simona Ventura, rappresentando una sfida nell’ignoto per tutti coloro che vi presero parte.

A ogni modo, Cristina Plevani sembrerebbe essere molto ben predisposta a un nuovo percorso al Grande Fratello. Non a caso, circa il rumor sulla possibilità di vederla nel ruolo di opinionista al fianco di Simona Ventura, la prima vincitrice del reality ha dichiarato: “Se mi chiameranno per firmare il contratto, allora avrò la conferma che sarò opinionista”.

Non resta quindi che attendere l’imminente messa in onda dello show per scoprire se davvero la Plevani sarà presente negli studi come opinionista o semplicemente per ricordare la sua esperienza davanti alle telecamere.