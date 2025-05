Gonna lunga + sneakers: la combo più cool dell’estate 2025

Torna di moda la combo gonna lunga e sneakers, ma come sfoggiare al meglio il look più cool dell’estate 2025?

Per l’estate 2025 torna in auge la combo gonna lunga e sneakers, ma come ottenere un look di tendenza senza commettere errori? Per poter sfoggiare la gonna lunga e le sneakers è importante mettere in pratica alcune regole della moda, altrimenti il rischio è di ottenere un outfit poco equilibrato e trasandato.

Ecco, quindi i consigli per evitare gli errori più comuni che si commettono quando si decide di optare per la combo gonna lunga e sneakers!

Come indossare gonna lunga e sneakers per l’estate 2025

La gonna lunga è un must di stagione: perfetta da indossare in città, in spiaggia o nelle occasioni più importanti. Scegliere la gonna over non è sempre così semplice, specialmente se l’obiettivo è valorizzare la propria body shape e allungare la figura.

Le sneakers sono pratiche da indossare in estate, per la calda stagione le tendenze da cui prendere ispirazione son davvero numerose. Dalle classiche sneakers bianche ai modelli con dettagli in contrasto, è importante capire quale scarpa prediligere sotto una gonna lunga.

Innanzitutto, ti consigliamo di optare per una scarpa quanto più minimal possibile, in questo modo renderai la gonna protagonista del look. Scegli sempre un modello di scarpa bassa, evita le scarpe da ginnastica dalla suola alta. Con la gonna lunga il risultato potrebbe non essere uno dei migliori!

Se vuoi rimanere al passo con le tendenze, le guru della moda suggeriscono di scegliere gonne fluide ed eleganti abbinare a scarpe chiare vintage color pastello.

Per creare un look armonioso e facile da abbinare, ti consigliamo di scegliere scarpe dai colori neutri, quindi opta per bianco e un marrone in tutte le loro sfumature. Con questo tipo di nuance vai sul sicuro: potrai indossarle sotto ogni tipologia di gonna lunga!

Se l’obiettivo è ottenere un outfit ben equilibrato e femminile, scegli tessuti leggeri e freschi. Quindi concludi il look con un top semplice, un body a tinta unita o un blusa per un tocco più elegante. Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale: non esagerare, piuttosto scegli accessori piccoli ed eleganti.

Se si tratta di un look da giorno, non dimenticare di scegliere un paio di occhiali da sole per completare il look! A tal proposito, ti consigliamo di non perdere la guida in cui ti spieghiamo come scegliere il modello di occhiali da sole in base alla forma del viso.