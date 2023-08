Gli elettrodomestici di casa che fanno volare la nostra bolletta: quali consumano di più

Ci sono alcuni elettrodomestici in casa che possono far lievitare la bolletta. Ecco quali sono e cosa considerare per risparmiare in bolletta.

In un periodo delicato di crisi economica generale, è importante prestare attenzione agli elettrodomestici che sono attivi in casa. Non tutti sanno che alcuni elettrodomestici possono gravare sulla bolletta da pagare ogni mese.

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più in casa? E come applicare alcuni trucchi che possono far risparmiare in bolletta? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo proposito.

Elettrodomestici in casa: quali sono quelli che consumano di più e come risparmiare

C’è da premettere una cosa. Alcuni elettrodomestici devono necessariamente funzionare h24 e purtroppo non si può fare molto per limitare il loro consumo. Per altri invece, questa regola non vale e su quest’ultima categoria si può risparmiare in modo intelligente.

Ad esempio, tra gli elettrodomestici che consumano di più in casa c’è sicuramente il frigorifero. Questo dispositivo può far lievitare la bolletta ma purtroppo deve funzionare costantemente.

Questo perché mantenere i cibi freschi è una necessità, specialmente nel periodo estivo. Non si può far molto quindi, per ridurre il consumo, anche se è possibile risparmiare puntando su modelli di ultima generazione.

Un altro prodotto che consuma molto è la lavatrice. Questo elettrodomestico può arrivare a consumare il 12% dell’energia totale spesa in casa. Tuttavia, in questo caso è possibile risparmiare, soprattutto utilizzando programmi corti con acqua fredda.

Nella classifica degli elettrodomestici che consumano di più in casa al terzo posto c’è la televisione. Questo perché tanti dimenticano la tv accesa per diverse ore al giorno, senza spegnerla mai. Altri invece pensano di averla spenta ma la rimangono in modalità stand by.

La cosa migliore da fare per risparmiare è scegliere un modello di ultima generazione che consumi il meno possibile. È anche importante evitare di rimanere la tv troppo tempo in stand by.

Il forno è un elettrodomestico che può consumare molto e si piazza al quarto posto tra i dispositivi che consumano di più. Tuttavia, il consumo può variare a seconda dell’uso in cucina. Dunque, per limitare danni in bolletta, è consigliato usarlo solo in determinate circostanze e non abusarne.

Infine, attenzione a quanto consuma il computer. In passato gli esperti pensavano che consumasse solo il 7% dell’energia elettrica in casa, ma per chi lavora in smart-working questa percentuale potrebbe alzarsi vertiginosamente.

Visto che il PC è una necessità per lavoro, i consigli per risparmiare sono quelli di ridurre l’illuminazione dello schermo e spegnerlo completamente quando il lavoro è finito.