Giulia Latini di Uomini e Donne si apre sulla sua lotta con la salute mentale: ‘Apparentemente sto bene, ma…’

Giulia Latini, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, apre un dialogo sulla salute mentale, sottolineando l’importanza di riconoscere e parlare dei propri problemi psicologici.

Una ragazza che molti ricordano sorridere in tv oggi parla a cuore aperto. Nel suo racconto c’è la parte che non si vede: la stanchezza che non passa, l’ansia che morde, la fatica di dire “non sto bene” quando tutti pensano il contrario.

La conosciamo da Uomini e Donne. Giulia Latini, ex storica corteggiatrice alla corte di Luca Onestini (poi scelse Soleil Sorge), ha sempre avuto un’immagine pulita. Educata, determinata, capace di sostenere lo sguardo delle telecamere. Eppure, fuori dallo studio, la vita ha il suo peso specifico. In un lungo video sui social, Giulia ha deciso di spostare il fuoco: non più la trama dei sentimenti “da programma”, ma quella della propria salute mentale.

Dal set televisivo alla vita vera

Nel video non c’è spettacolo. C’è una persona che racconta il fiato corto delle giornate, i momenti in cui la testa corre più veloce del respiro, l’effetto elastico delle emozioni. La parola “patologia” arriva con pudore. Non è un’etichetta messa lì per fare rumore. È la consapevolezza che qualcosa c’è, anche se non si vede. Non parla per slogan, non si mette una medaglia al petto. Prova a nominare l’invisibile.

Il punto centrale arriva a metà, quasi in punta di piedi: “Se mi incontrassi per strada penseresti che sto bene, ma…”. Quel “ma” pesa più di tutto il resto. Perché chi convive con un disagio spesso funziona. Lavora. Paga le bollette. Sorride alle foto. Poi, appena la porta si chiude, combatte con il nodo alla gola, con la stanchezza che non è solo stanchezza. È qui che il racconto di Giulia tocca il nervo scoperto di molti: l’invisibilità del dolore psichico.

Le stime più accreditate ricordano che circa una persona su otto vive con un disturbo di salute mentale. Nella fascia giovane-adulta i segnali di disagio sono in crescita negli ultimi anni. Non servono numeri esatti per capire il messaggio: non sei strano se ti senti così. Sei umano. E non sei solo.

Perché parlarne conta

Perché nominare le cose le rende meno minacciose. Raccontare la fatica toglie forza allo stigma. Non è una gara a chi sta peggio. È una presa d’atto: esistono i giorni bui, e non passano solo con la “forza di volontà”. A volte servono routine nuove. A volte un’amica che ascolta davvero. A volte un confronto con un professionista, uno spazio sicuro dove dare forma al caos. Cercare supporto non è un lusso. È cura. E la terapia, quando serve, non definisce chi sei: ti restituisce possibilità.

Nel racconto di Giulia c’è anche un invito implicito a chi guarda. Evitare diagnosi fai-da-te. Non ridurre tutto a “ansia” o “depressione” come parole jolly. Ogni storia ha il suo vocabolario e i suoi tempi. Non sappiamo i dettagli clinici della sua esperienza, e va bene così: è lei a deciderlo. A noi resta il compito più semplice e più difficile insieme. Guardare meglio. Chiedere “come stai” e restare lì ad ascoltare la risposta intera, anche quando inciampa.

Forse il vero cambio di passo comincia nelle piccole abitudini. Un messaggio che non rimandi. Una passeggiata al sole. Dire “oggi no” senza sentirti in colpa. E se iniziassimo tutti da qui? Da quel centimetro in più di attenzione che, a volte, salva la giornata di qualcuno che sembra “a posto”. Ma non lo è, non sempre. E non deve vergognarsene.