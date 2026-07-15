Sole, mare e capelli secchi: i 3 cibi che li riparano (e li fanno brillare)

Sole, mare, cloro e sudore: l’estate è la stagione che i capelli temono di più. La salsedine e i raggi UV aprono le cuticole, rendendo la chioma secca, fragile e incline a spezzarsi. La prima difesa non è in un balsamo, ma nel piatto. Le proteine nobili sono il mattone della cheratina, la proteina che costituisce il capello.

Il salmone, lo sgombro e le sardine – pesci grassi tipici dell’estate – sono ricchi di proteine e di acidi grassi essenziali omega-3, che favoriscono la crescita e rinforzano il cuoio capelluto.

Le uova, invece, sono una fonte concentrata di biotina, una vitamina del gruppo B che stimola la crescita di capelli più forti e sani. Una frittata con le zucchine o un uovo sodo nell’insalata di riso non sono solo un pasto leggero: sono un trattamento di bellezza dall’interno. L’errore più comune è pensare che basti un trattamento esterno per riparare i danni del sole. I capelli, come la pelle, hanno bisogno di essere nutriti dall’interno.

Ecco gli alimenti che ti aiutano il colore che protegge e rinforza

La frutta e la verdura di stagione non sono solo un piacere per gli occhi. Le albicocche, le pesche, le carote e i meloni sono ricchi di carotenoidi, precursori della vitamina A, che aiutano a prevenire la forfora e contrastano la caduta dei capelli. Le carote, in particolare, favoriscono la salute delle membrane tissutali e rendono i capelli più setosi e lucidi. Gli spinaci e le verdure a foglia verde, invece, sono un concentrato di ferro, zinco, magnesio e vitamine A e C.

Il ferro è essenziale per ossigenare i follicoli, mentre la vitamina C, che troviamo anche in kiwi, fragole e agrumi, stimola la produzione di collagene, la proteina strutturale che mantiene i capelli sani e forti. Un’insalata di spinaci con carote grattugiate e una spremuta d’arancia è la ricetta per una chioma che resiste al sole. L’errore più comune è trascurare il ferro nella dieta estiva, che spesso si basa su cibi leggeri ma poveri di questo minerale. Il ferro, invece, è fondamentale per prevenire la caduta.

L’avocado, le noci e l’acqua: il trio che non appesantisce (e nutre in profondità)

I grassi non sono nemici, a patto di scegliere quelli giusti. L’avocado, ricco di vitamina E e acidi grassi essenziali, stimola la crescita cellulare dei follicoli e nutre i capelli in profondità. Le noci e le mandorle, perfette come snack estivo o da aggiungere alle insalate, sono preziose fonti di vitamina E, zinco e acidi grassi essenziali: tutti elementi fondamentali per una crescita sana.

La frutta secca, inoltre, ha un potere antinfiammatorio che protegge il cuoio capelluto dallo stress ossidativo. Per completare il quadro, non dimenticare l’acqua: idratare il corpo dall’interno è il primo passo per avere capelli morbidi e fluenti. Con questi alimenti, l’estate non sarà più una minaccia per la tua chioma. Ma una stagione in cui i capelli, nutriti come si deve, brillano di luce propria. E la differenza, allo specchio, si vede. Perché i capelli, come il corpo, sono ciò che mangiamo. L’estate, con i suoi colori, è la stagione giusta per nutrirli con ciò che la natura offre. E la salsedine, come il sole, non sarà più un problema. Ma un ricordo. Di una chioma che brilla. E di un’estate che ti fa stare bene. Anche nei capelli.