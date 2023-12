Giulia De Lellis saluta l’anno con molta tristezza: “Stavo morendo dentro”

L’influencer Giulia De Lellis saluta un anno molto difficile per lei. Ecco cosa ha rivelato e cosa ha imparato in questo 2023

Molto spesso crediamo che i personaggi famosi vivano una vita ricca di agi, ricchezza e felicità. Mai come quest’anno, però, abbiamo capito che non è tutto oro quello che luccica.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez hanno rivelato di aver passato dei momenti davvero critici in questo ultimo anno arrivando pure alla depressione.

Anche Fedez e Chiara Ferragni ci hanno parlato di quanto sia importante la salute mentale.

Adesso è Giulia De Lellis ha sfogarsi prima della fine dell’anno. Il 2023 ha segnato molto l’influencer, perché ha passato “tre momenti di grande difficoltà“.

Scopriamo insieme di cosa si tratta

Giulia De Lellis tira le somme di questo 2023 e racconta dei suoi tre momenti di maggiore difficoltà

Giulia De Lellis, influencer da 5 milioni di followers, è pronta a salutare il 2023. Questo non è stato un anno facile per lei.

Sicuramente ha ottenuto delle grandi soddisfazioni lavorative e l’amore con Carlo Beretta prosegue a gonfie vele, ma tre avvenimenti difficili hanno colpito Giulia durante questo anno.

“E’ stato un anno intenso” ammette l’influencer tramite il suo profilo Instagram. La giovane imprenditrice ha lasciato un box domande aperte ai suoi followers a cui lei ha risposto poco dopo raccontando tutta la sua verità.

Questo 2023 è stato ricco di cambiamenti per la De Lellis, sia interiori che esteriori. In ogni caso, l’influencer si sente comunque grata.

Ecco però che arriva la domanda scomoda: “Quale è stato il momento più trste del 2023?” Giulia rivela di aver sofferto molto in tre momenti distinti.

“Ho avuto tre grandi momenti di difficoltà. Due molto vicini e legati a due delle persone più importanti della mia vita che non sono state tanto bene” confessa la giovane imprenditrice.

Giulia non ha lasciato intendere di chi si trattasse, ma ha rivelato di essersi sentita schiacciata ed impotente.

Il terzo momento critico per l’influencer è stato sicuramente quando ha perso il suo cagnolino Tommy dopo aver provato le infiltrazioni al ginocchio.

Dopo mesi di riabilitazioni, quando sembrava che stesse bene, è arrivata “la mazzata” per il cucciolo.

“Faccio molta fatica a parlarne… anzi, è un argomento che come tocco mi fa esplodere” racconta Giulia e conclude: “Provo ancora rabbia, impotenza e male al cuore”.

Per questo motivo, l’influencer vorrebbe intraprendere un percorso con un professionista.

Ripensando all’anno appena passato, Giulia si ricorda di un altro brutto periodo che ha passato. Più che periodo, è stata una scelta difficile da metabolizzare.

“Quando ho realizzato che una delle mie migliore amiche si sarebbe trasferita. Volevo essere felice per lei ma stavo morendo dentro. Ho finto che fosse tutto ok, ma non era così” sbotta emotivamente Giulia.

La De Lellis ha superato tanti ostacoli e ora che ne ha parlato si sentirà sicuramente più libera. Chissà, magari il 2024 sarà un anno migliore…