Giulia De Lellis borsa parto, ecco cosa non deve mancare per tutte le neo mamme

È stata ricca di grande amore per Giulia De Lellis, l’influencer e imprenditrice è già pronta con la sua borsa parto per il grande giorno con la figlia Priscilla, ma cosa troviamo di indispensabile nel suo borsone che può diventare utile per tutte le neo mamme?

Ebbene sì, l’estate del 2025 è stata senza ombra di dubbio una delle più sorprendenti per molte donne del mondo dello spettacolo. Giulia De Lellis, così come anche Cecilia Rodriguez, è in dolce attesa del primo figlio, pronta a diventare mamma e a mettersi in gioco in questa nuova ed importantissima avventura.

Sulla base di tale motivazione, poi, abbiamo avuto modo di vedere la De Lellis condividere con il popolo del web numerosi aspetti della dolce attesa, sia per quanto riguarda le cure di bellezza, che l’alimentazione e tanto altro ancora.

Adesso, però, per Giulia De Lellis è giunto il momento di prepararsi al grande incontro e lo sta facendo con ogni cura nel dettaglio per rendere questo giorno davvero speciale.

Giulia De Lellis, pronta per la borsa parto: la gravidanza è già giunta al termine?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Giulia De Lellis è già pronta per il grande incontro con la piccola Priscilla. Mancano davvero pochissime settimane e questa incredibile esperienza della gravidanza per lei giungerà al termine. Non a caso, proprio come ogni neomamma in questo frangente, Giulia De Lellis sta preparando tutto per l’arrivo della piccola e adesso è giunto il momento di concentrarsi sulla borsa parto per lei e per la neonata.

Anche in questo caso, poi, la De Lellis ha voluto condividere tutto con i suoi follower mostrando cosa porterà per il grande giorno, ascoltando anche i consigli forniti in ospedale dal reparto ginecologia.

Così come è avvenuto anche in altri ambiti di interesse, ovvero beauty, make-up, moda e tanto altro ancora, Giulia De Lellis continua ad essere un vero punto di riferimento per tutti i suoi follower. Sulla base di tale motivazione, il video pubblicato in queste ore è diretto prevalentemente a chi in queste settimane sta vivendo gli sgoccioli della dolce attesa.

Giulia De Lellis cosa ha messo nella borsa parto? Il video virale sul web

Nel video in questione, poi, possiamo vedere come Giulia De Lellis per la piccola abbia scelto di puntare tutto sul rosa, sia per quanto riguarda il completino della prima nascita che per vari accessori che porterà con sé. La sua borsa parto, dunque, sembrerebbe essere letteralmente a prova di imprevisto, cercando di calcolare in ogni minimo dettaglio ciò di cui lei e la piccola avranno bisogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)



Infine, ma non meno importante, la stessa De Lellis ricorda che ogni ospedale, in vista di una nuova nascita, consiglia quali prodotti portare con sé in modo tale da gestire al meglio il grande evento. A ogni modo, Giulia De Lellis insieme al compagno Tony Effe è già pronta per l’ondata d’amore che travolgerà le loro vite: non resta che attendere la piccola Priscilla, che diventerà ben presto la protagonista indiscussa della scena insieme a mamma e papà.