Giorgia Soleri, l’eyeliner è perfetto: 6 trucchi per una linea a prova di make up artist

Un eyeliner impeccabile come quello sfoggiato da Giorgia Soleri è possibile: basta seguire i consigli infallibili per una linea super.

Influencer, scrittrice, personaggio tv e attivista, sono questi gli impegni che hanno contribuito a rendere Giorgia Soleri uno dei volti più seguiti e amati degli ultimi tempi. Da quando il suo nome è balzato agli onori della cronaca rosa infatti la 27enne ha cercato di slegarsi dall’appellativo di “fidanzata di” (che oltretutto non è più), dimostrando di avere tutte le carte in regola per sfondare.

I riflettori sono puntati su di lei, l’ormai ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin, che ha scelto di aprirsi fin da subito con i suoi seguaci raccontando gli aspetti più intimi e profondi del suo vissuto. Ha parlato della vulvodinia che la tormenta e degli interventi, facendosi promotrice di campagne di sensibilizzazione sull’argomento. Ma non si è fermata a questo, buttandosi in esperienze nuove ed avventurose come la partecipazione a Pechino Express al fianco di Federippi.

Finita negli ultimi giorni nel turbine mediatico a causa del bacio inaspettato del cantante con Martina Taglienti, diventato occasione per portare a galla la verità fatta di una relazione definita dalla stessa influencer “non monogama”, la Soleri prosegue per la sua strada. Ha da poco lanciato la collezione di make-up Neonude, in collaborazione con Mulac. Lei d’altra parte, ha fatto del trucco un suo segno distintivo, soprattutto nell’eyeliner cat-eye scolpito. I segreti per ottenerlo sono alla portata di tutte.

I consigli imperdibili per un eyeliner impeccabile: così puoi sfoggiare il look di Giorgia Soleri

La Soleri ha dimostrato spesso come per lei il make-up non sia un modo per coprirsi, ma piuttosto per esprimere la sua personalità e ne ha fatto la base della sua collezione. Se c’è un elemento che non manca mai nella beauty routine dell’influencer è sicuramente l’eyeliner.

Come milioni di donne nel corso dei decenni, anche lei ha scoperto il fascino della linea che allunga e disegna l’occhio, regalandogli un’intensità magnetica. Ma non tutte sono abili nell’arte del trucco e questa è sicuramente una delle operazioni più complicate se si ha una mano tremolante. Esistono però, una serie di consigli da seguire, che consentiranno anche alle principianti di ottenere un eyeliner da diva in semplici mosse.

1- Il trucco dello scotch

È stato scoperto dalle beauty blogger del web ed è diventato nel corso degli anni un vero cult. Lo scotch è l’alleato di chi è alle prime armi, perché fornisce una linea guida ideale per tracciare l’eyeliner. Basterà applicarne un pezzettino esattamente sulla coda dell’occhio, spostando l’estremità esterna leggermente verso l’alto. Disegnare una linea perfetta sarà una passeggiata.

2- Puntini e linee guida

Se non si vuole applicare lo scotch per paura dello strappo, la soluzione è disegnare la guida prima di procedere. Si potrà optare per dei puntini che si susseguono nel caso di una linea sottile e breve, o per i contorni da riempire nel caso si desideri un eyeliner bold. Una volta tracciati con la punta, sarà poi semplicissimo unirli.

3- Nessuna fretta

Quando il tempo viene a mancare, l’eyeliner non è un’opzione da tenere in considerazione. Meglio piuttosto riservarsi questo make-up per quando si ha la giusta calma per stare sedute comode con uno specchio davanti. La perfezione richiede una certa pratica, perciò ci si potrà prendere i minuti liberi tra un impegno e l’altro per testare la propria abilità, abituando la mano ad essere ferma senza alcuna fretta.

4- Il tipo di eyeliner fa la differenza

Prima di mettersi all’opera è bene sapere che ogni eyeliner è diverso. Ne esistono in commercio varie tipologie, ognuna adatta ad un livello di abilità differente. Se siete alle prime esperienze, è meglio ripiegare su quello in gel. Essendo più solidi degli altri, permettono di modulare l’applicazione evitando errori.

I pennarelli sono il passaggio successivo. Semplici da tenere in mano consentono di disegnare come se fossero una normale penna su un foglio. Infine gli eyeliner liquidi sono per chi ha già esperienza. Questi infatti non consentono margine di errore, necessitano che il pennellino o il feltro sia intinto nella giusta quantità di prodotto e macchiano irrimediabilmente la pelle in caso di mano non ferma.

5- La base di matita

Se neppure con gli eyeliner di più semplice applicazione ci si sente sicure, si può optare per un trucchetto utilissimo. Una matita nera potrà essere utilizzata per tracciare in tutta calma una riga, da utilizzare come guida per poi passare al di sopra la linea di eyeliner a piccoli tratti.

6- Correzione

Quando l’irreparabile ormai è accaduto, non c’è bisogno di disperare. Gli errori possono capitare anche alle migliori, tutto sta a sapere come rimediare. Sarà sufficiente tenere a portata cotton fioc, correttori e fondotinta. Una volta che la mano è scappata, un bastoncino aiuterà a cancellare l’eyeliner delicatamente, mentre la zona andrà picchiettata con i prodotti del colore della propria pelle.