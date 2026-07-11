Gin Tonic o Aperol Spritz, quale possiamo bere durante la dieta

L’alcol di per sé è calorico: un grammo di alcol puro fornisce 7 calorie, quasi il doppio di carboidrati e proteine (4 calorie). Il problema, però, non è solo l’alcol, ma gli zuccheri che accompagnano il cocktail. La differenza tra un Gin Tonic e un Aperol Spritz non è solo una questione di gusto, ma di chimica: uno è più secco e magro, l’altro è più dolce e zuccherino. Scegliere l’uno o l’altro può fare la differenza tra uno sgarro controllato e un eccesso che la bilancia farà pagare. L’errore più comune è pensare che l’Aperol Spritz, con la sua bassa gradazione alcolica, sia la scelta più leggera. Non è sempre così.

I numeri non mentono: calorie, zuccheri e la vittoria (a sorpresa) del Gin Tonic

Un Gin Tonic classico, preparato con 50 ml di gin e 150 ml di tonic, contiene tra le 155 e le 170 calorie. La maggior parte di queste calorie proviene dall’alcol del gin e dagli zuccheri della tonic. Un Aperol Spritz standard, invece, si attesta intorno alle 160-170 calorie per un bicchiere da 170 ml.

A prima vista, sembrano equivalenti. Ma il diavolo è nei dettagli: lo Spritz contiene ben 36 grammi di carboidrati, quasi tutti zuccheri, mentre il Gin Tonic, anche nella versione classica, ne ha circa la metà (15-18 grammi di zuccheri). La differenza è sostanziale: lo Spritz è una bomba di zuccheri liquidi, che provocano un picco glicemico e stimolano l’appetito, mentre il Gin Tonic è più secco e meno impattante sulla glicemia. Il vero vantaggio del Gin Tonic, però, è la possibilità di renderlo ancora più leggero: basta usare la tonic light o diet, che ha zero zuccheri e riduce le calorie a circa 100-120 per drink.

La regola pratica per concedersi un drink senza sensi di colpa

Se sei a dieta e vuoi concederti un aperitivo, la scelta più intelligente è il Gin Tonic con tonic light. Ha meno calorie, quasi zero zuccheri e un sapore che non tradisce. L’Aperol Spritz, invece, va considerato un’eccezione, non una regola: il suo alto contenuto di zuccheri lo rende più simile a un dessert che a un aperitivo.

La regola d’oro è: un drink alla settimana, mai a stomaco vuoto, e sempre accompagnato da un bicchiere d’acqua per rallentare l’assorbimento dell’alcol. Se proprio non puoi rinunciare allo Spritz, scegli una versione “skinny”: riduci l’Aperol a 30 ml, aggiungi più soda e meno prosecco, e usa un prosecco extra brut (che ha meno zuccheri). Il Gin Tonic, insomma, vince la sfida della dieta. Ma la vera vittoria, come sempre, è nella moderazione. E nella scelta consapevole. Perché l’estate, con i suoi aperitivi, merita di essere vissuta con piacere, ma anche con la testa. E con un po’ di tonic light.