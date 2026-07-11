Come pulire la lavatrice e mantenerla come nuova: i passaggi che allungano la vita dell’elettrodomestico

Una lavatrice pulita non garantisce soltanto capi più freschi e privi di cattivi odori, ma aiuta anche a preservare le prestazioni dell’elettrodomestico e a ridurre il rischio di guasti nel tempo. La lavatrice è uno degli apparecchi più utilizzati in casa e, proprio perché entra continuamente in contatto con acqua, detersivi e sporco, necessita di una manutenzione regolare. Residui di sapone, calcare, muffa e batteri possono accumularsi nelle diverse componenti, compromettendo l’efficacia dei lavaggi e provocando odori sgradevoli. Pulire periodicamente la lavatrice significa migliorare l’igiene dei capi e mantenere efficiente ogni componente, evitando che lo sporco si depositi nelle zone meno visibili. Molte persone pensano che un elettrodomestico progettato per lavare rimanga automaticamente pulito, ma non è così. Con il …

Una lavatrice pulita non garantisce soltanto capi più freschi e privi di cattivi odori, ma aiuta anche a preservare le prestazioni dell’elettrodomestico e a ridurre il rischio di guasti nel tempo.

La lavatrice è uno degli apparecchi più utilizzati in casa e, proprio perché entra continuamente in contatto con acqua, detersivi e sporco, necessita di una manutenzione regolare. Residui di sapone, calcare, muffa e batteri possono accumularsi nelle diverse componenti, compromettendo l’efficacia dei lavaggi e provocando odori sgradevoli. Pulire periodicamente la lavatrice significa migliorare l’igiene dei capi e mantenere efficiente ogni componente, evitando che lo sporco si depositi nelle zone meno visibili.

Molte persone pensano che un elettrodomestico progettato per lavare rimanga automaticamente pulito, ma non è così. Con il passare del tempo, soprattutto se si effettuano spesso lavaggi a basse temperature, all’interno del cestello e delle tubazioni possono formarsi incrostazioni e proliferare microrganismi. Una manutenzione semplice ma costante permette di mantenere la lavatrice come nuova, contribuendo anche a prolungarne la durata e a ridurre eventuali problemi di funzionamento.

Le parti da pulire con maggiore attenzione

Uno degli elementi da non trascurare è la guarnizione in gomma dell’oblò, dove spesso ristagnano acqua, pelucchi e piccoli residui di sporco. Dopo ogni lavaggio è buona abitudine controllare questa zona e asciugarla con un panno morbido, rimuovendo eventuali depositi nascosti nelle pieghe della guarnizione. Anche il cassetto del detersivo merita particolare attenzione: residui di detersivo liquido, ammorbidente e calcare possono accumularsi nel tempo, ostacolando il corretto passaggio dell’acqua. Pulire regolarmente guarnizione e vaschetta del detersivo aiuta a prevenire muffe e cattivi odori, migliorando l’igiene dell’intero elettrodomestico.

Il filtro della pompa è un’altra componente fondamentale. Al suo interno possono finire monete, bottoni, capelli, fibre tessili e altri piccoli oggetti dimenticati nelle tasche dei vestiti. Un filtro ostruito può rallentare lo scarico dell’acqua e compromettere il corretto funzionamento della lavatrice. È consigliabile controllarlo periodicamente, seguendo le indicazioni del produttore, dopo aver scollegato l’elettrodomestico dalla corrente e aver predisposto un recipiente per raccogliere l’acqua residua. La pulizia del filtro contribuisce a mantenere efficiente il sistema di scarico e riduce il rischio di inconvenienti durante i cicli di lavaggio.

I gesti quotidiani che fanno davvero la differenza

Per mantenere la lavatrice in condizioni ottimali è utile eseguire periodicamente un lavaggio a vuoto ad alta temperatura, utilizzando un prodotto specifico per la manutenzione dell’elettrodomestico oppure un detergente indicato dal produttore. Questo ciclo aiuta a eliminare residui di sporco, grassi e calcare che possono accumularsi all’interno del cestello e delle tubazioni. È inoltre importante utilizzare sempre la giusta quantità di detersivo: un dosaggio eccessivo non rende il bucato più pulito, ma favorisce la formazione di residui che, nel tempo, possono trasformarsi in cattivi odori e incrostazioni. Dosare correttamente il detersivo è uno dei segreti per mantenere la lavatrice efficiente più a lungo.

Tra le abitudini più semplici e spesso sottovalutate c’è quella di lasciare l’oblò e il cassetto del detersivo leggermente aperti al termine di ogni lavaggio. In questo modo l’umidità interna evapora più rapidamente e si limita la formazione di muffa. Anche evitare di sovraccaricare il cestello contribuisce a preservare il corretto funzionamento dell’elettrodomestico, riducendo lo stress sui componenti meccanici e migliorando la qualità del lavaggio. Una manutenzione regolare, unita a piccoli accorgimenti quotidiani, permette di mantenere la lavatrice come nuova per molti anni, assicurando capi sempre puliti e un funzionamento efficiente nel tempo.