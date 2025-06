GF, Signorini svela il momento in diretta che non dimenticherà mai: “Terrore puro”

È stata una delle edizioni più discusse della storia del Grande Fratello, quella conclusasi lo scorso 31 marzo. Tra liti shock, ripescaggi e fandom “tossici”, il pubblico di Canale 5 non si è di certo annoiato nel corso dei mesi. Pubblico che, a settembre, ritroverà Alfonso Signorini al timone del programma, nonostante le voci di un presunto addio diffusesi al termine della passata edizione.

In autunno il conduttore tornerà a guidare il padre dei reality, probabilmente affiancato da una nuova coppia di opinioniste, ma non terrà compagnia al pubblico per 9 mesi. Attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, Signorini ha smentito la voce circa la maxi durata della prossima edizione e ha rivelato alcuni retroscena su quelle passate. Sapere qual è il momento che non potrà mai dimenticare?

Alfonso Signorini non ha dubbi: è questo il momento del Grande Fratello che non potrà mai dimenticare

In occasione dei 25 anni del programma, si era parlato di un’edizione Gold del Grande Fratello dalla durata record di nove mesi: da settembre a maggio. L’indiscrezione, però, non è stata confermata da Alfonso Signorini, che nelle scorse ore ha risposto ad alcune curiosità dei followers, attraverso il box domande nelle stories di Instagram. E ha ricordato un momento in cui ha provato “terrore vero”.

Alla domanda sul momento in diretta che non potrà mai dimenticare, il conduttore non ha avuto dubbi e ha risposto con un sintetico ma eloquente “il topo”. Gli appassionati del reality non avranno bisogno di altre parole per ricordare uno dei momenti più iconici della storia del reality: è successo durante l’edizione del 2021, intorno alla mezzanotte, rigorosamente in diretta.

Mentre era tranquillo e sereno, pronto a collegarsi con i vipponi in casa, Alfonso sente qualcosa avvicinarsi alla sua gamba e corre via dallo studio, letteralmente terrorizzato. “Ma c’è un topo, c’è un topo, l’ho visto!“, esclama il conduttore in preda al panico, chiedendo agli autori di mandare in onda la pubblicità. La sua vista, in effetti, non lo aveva ingannato.

Cristiano Malgioglio, con la complicità di altri gieffini, ha portato in studio un topolino elettronico e lo ha azionato proprio alle spalle di Alfonso, facendolo giungere ai suoi piedi. Un momento esilarante per il pubblico da casa e quello presente in studio, ma non per Signorini, che ha vissuto attimi di vero panico, come sottolineato da lui stesso nella story condivisa sui suoi social nelle scorse ore.