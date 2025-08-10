Il gelo di melone è il dolce al cucchiaio siciliano che vorrai preparare per stupire i tuoi ospiti

Fresco e profumato: il gelo di melone, o meglio di “mellone”, è il dolce al cucchiaio ideale da servire a fine pasto, soprattutto durante un pranzo della domenica speciale.
Tipico della cucina siciliana, il gelo di mellone, ovvero il gelo d’anguria, viene preparato perlopiù a Ferragosto. L’ingrediente principale, quindi, è l’anguria, che in Sicilia chiamano “mellone“.
Come preparare il dolce al cucchiaio siciliano da servire durante un pranzo della domenica? Scopri insieme a noi la ricetta tradizionale che lascerà senza parole te e i tuoi ospiti!
Gelo di mellone, la ricetta tipica della cucina siciliana da servire come dessert
Estivo e rinfrescante con una nota particolare speziata, questo è il dolce al cucchiaio che ti farà innamorare al primo assaggio.
Ingredienti
- 2 kg di anguria
- 200 gr di zucchero
- 100 gr di amido di mais
- 1 bustina di vanillina
- 1 cucchiaino di cannella in polvere
- granella di pistacchi q.b.
- gocce di cioccolato q.b.
Procedimento
- La prima cosa da fare è prendere l’anguria e privarla della buccia.
- Quindi, elimina tutti i semi interni del frutto uno a uno.
- Dopo aver pulito completamente l’anguria, dovrai tagliarla a tocchetti e metterla all’interno di un frullatore abbastanza capiente.
- Trita il tutto fino a ottenere un composto liscio, omogeneo e privo di grumi.
- Filtra l’anguria tritata in modo da ottenere solo il succo del frutto.
- Prendi una pentola di alluminio e versa al suo interno lo zucchero e l’amido di mais che avrai setacciato in precedenza.
- Mescola con una spatola di legno fino a far amalgamare per bene i due ingredienti.
- Aggiungi un bicchiere di succo di anguria, poi mescola il tutto. Non accendere ancora la fiamma.
- Aggiungi un po’ alla volta il resto del succo.
- Quando avrai aggiunto tutto il succo di anguria, potrai portare sul fuoco la pentola. Lascia cuocere fino a raggiungere il bollore.
- A questo punto lascia addensare il tutto per circa 5 – 8 minuti. Continua a mescolare con un cucchiaio sempre in senso orario.
- Spegni la fiamma, unisci la cannella e mescola nuovamente.
- Prendi delle piccole coppette, anche gli stampi per muffin in alluminio vanno più che bene, e versa al loro interno il gelo di anguria.
- Lascia riposare per circa 4 ore, poi rimuovi dallo stampo.
- Servi con gocce di cioccolato e granella di pistacchi in superficie!
Il tuo gelo di anguria si può conservare in frigorifero per un massimo di 48 ore. L’importante è coprirlo con una pellicola trasparente a contatto.
Non perdere i consigli sui piatti tipici siciliani da provare a casa!