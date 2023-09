Gatto “maleducato” si becca delle sberle dal suo amico: scena esilarante | Video

Questo gatto infastidisce il suo amico che non esita a suonargliele: il video mostra tutta la scena, impossibile trattenere le risate.

La fama dei gatti non è certo quella di animali particolarmente socievoli, sebbene la scienza abbia dimostrato che questa ‘nomea’ è da ritenere per lo più una leggenda metropolitana. Pochi però potrebbero immaginare un felino domestico addirittura manesco! L’idea fa indubbiamente sorridere, ma chi non sarà molto contento di ciò è il micio protagonista, insieme al suo amico, del video che tra poco vi mostreremo.

Immagini che grazie ai social sono diventate virali e che mostrano due bellissimi gattoni dal caratterino alquanto birbantello. Quello dal pelo tigrato infastidisce il gatto tutto bianco, che non ci pensa minimamente a non restituirgli lo sgarro. L’epilogo è davvero imperdibile ed il filmato ha scatenato moltissimi commenti su TikTok da parte degli utenti divertiti.

L’amico fa un gesto ‘inopportuno’ e il gatto lo prende a schiaffi: il video fa ridere tutto il web

Generalmente un gatto non si fa problemi quando c’è da difendere se stesso e la sua comfort zone: graffi e morsi sono le armi che usa per proteggersi da eventuali attacchi, ma avreste mai detto che tra queste strategie potessero essere contemplate anche le sberle?

Chiaramente, ciò che si vede nel video della pagina TikTok @pet.vuive2023 non è realmente uno schiaffo, ma fa ridere il fatto che dalle immagini si percepisca proprio questo! Il gatto tigrato approfitta della distrazione dell’amico che è rivolto verso un’altra direzione e gli dà un morso in una zona piuttosto delicata, probabilmente procurandogli anche dolore.

Il micione bianco si gira immediatamente verso di lui, come a dire “come ti permetti, maleducato?!” e gli si avvicina minaccioso, quasi a dire “ora ti faccio vedere io!”. Intanto, vediamo che l’altro indietreggia intimorito e sembra chiedergli scusa. Nulla da fare: il gattone bianco non vuole saperne di tenersi quell’affronto e con la zampa sinistra gli suona varie sberle per dargli una lezione.

Anche il gatto discolo alza leggermente la zampetta sinistra come a volersi difendere dai ceffoni, risultando tenerissimo, tra l’altro. In uno dei commenti sotto il video si legge infatti: “Però è un gatto educato, ha chiesto subito scusa”.

Insomma, chi ha più di un micio in casa potrebbe assistere anche a scenette surreali come quella di questo video: a voi è mai capitato?