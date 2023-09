Gatti, perché si allontano da casa per lunghi periodi? Le possibili cause (e come intervenire)

Si cela una ragione dietro al comportamento dei gatti di andare via da casa anche per lunghi periodi? Ecco le ragioni per cui i gatti fanno così.

Tutte le persone che hanno o hanno avuto almeno un gatto nella loro vita avranno notato che a volte questo animale tende ad allontanarsi da casa e poi a tornare come se nulla fosse.

Tendenzialmente quando ciò accade i padroni si preoccupano notevolmente, sia perché non sanno che fine abbia fatto il loro animale, se stia bene oppure no e se stia mangiando o si stia bevendo a sufficienza per riuscire a sopravvivere. Una delle varie ragioni per cui ciò può succedere è perché i gatti sono animali tendenzialmente molto curiosi e che amano esplorare i dintorni in modo da capire che cos’è che li circonda. Oltre a questo però vi sono altre tre cause in particolare che spiegano questo comportamento così particolare dei gatti.

Le 3 ragioni principali per cui i gatti si allontanano da casa

Una delle ragioni che spiega questo comportamento è legata alla quantità di stress che sta provando l’animale: vi possono essere infatti situazioni che fanno provare molta agitazione al gatto, soprattutto quando vi sono dei cambiamenti significativi, come per esempio trasferirsi in una nuova casa, prendere con sé un altro animale oppure quando arriva un bebè. Sconvolgere così la sua routine quindi potrebbe farlo sentire destabilizzato e per evitare che il gatto possa allontanarsi per chissà quanto tempo bisogna introdurre in maniera graduale i cambiamenti, in modo tale che quasi non si accorga di nulla.

Un’altra ragione per cui i gatti possono scappare da casa è perché vanno a cercare una gatta con cui accoppiarsi visto che, se non sono sterilizzati, hanno un forte istinto riproduttivo. Per risolvere questo problema basterà semplicemente far castrare il gatto così eliminare tale pulsione. Ovviamente in questo caso bisogna consultare e concordarsi con il veterinario per poter avere tutte le informazioni necessarie e importanti prima di procedere.

Infine un’ultima ragione può dipendere dal fatto che a volte i gatti tendono ad annoiarsi e uscire di casa può aiutarli a trovare nuovi stimoli. Ciò può capitare soprattutto quando il gatto trascorre troppo tempo in casa da solo, senza la compagnia di altri animali o di persone e quando i giochi che ha non sono abbastanza stimolanti. La soluzione migliore in questo caso è quindi cercare di trascorrere molto più tempo con il proprio animale oppure chiedere a qualcuno di potergli tenere compagnia quando si è assenti.