Friggitrice ad aria: ogni quanto va pulita e come farlo in modo accurato usando prodotti naturali

Quando va pulita la friggitrice ad aria e come farlo in maniera diligente utilizzando solo prodotti naturali.

La friggitrice ad aria permette di cuocere gli alimenti in maniera salutare. Cucinare cibi poveri di grasso automaticamente fa sì che la friggitrice ad aria si sporchi di meno. Per questo motivo pulirla risulterà abbastanza facile, eccetto per alcune zone più difficili da raggiungere.

Ogni quanto bisogna lavare la friggitrice ad aria? è preferibile lavare alcune parti della friggitrice ad aria ogni volta che viene utilizzata, ossia: la camera di cottura, il cestello, la griglia e la parte esterna, in quanto si trovano a contatto con il cibo. In questo modo si evita anche la formazione di incrostazione che difficilmente si riesce a rimuovere. Oltretutto i segnali che permettono di capire quando è arrivato proprio il momento di lavarla sono i seguenti:

Se fuoriesce del fumo bianco.

Se non si riesce a chiudere in maniera semplice il cestello di cottura.

Se emana cattivo odore.

Come pulire la friggitrice ad aria usando prodotti naturali e quali sono le parti che si possono pulire con minor frequenza

Prima di pulire la friggitrice ad aria è importante che la spina sia staccata dalla presa elettrica. Un’altra accortezza è quella di procedere con la pulizia dopo che la friggitrice si sia raffreddata.

Le parti della friggitrice ad aria che si possono pulire con minor frequenza sono: la resistenza e la camera di cottura (dove si trovano il cestello e la griglia).

La parte esterna della friggitrice deve essere pulita con un panno leggermente inumidito in acqua tiepida.

Per pulire la griglia di cottura e il cestello si può utilizzare semplicemente l’acqua calda con il sapone per i piatti, in alternativa il bicarbonato o anche l’aceto. Bisogna lasciare quindi agire per circa 10 minuti in acqua calda insieme ad uno di questi tre prodotti. Se lo sporco è molto ostinato basterà utilizzare una spazzola a setole morbide, così da non rovinare la parte antiaderente della friggitrice. Un’alternativa è quella di mettere acqua e aceto nel cestello insieme alla griglia e accendere la friggitrice a 220°. Successivamente bisogna sciacquare e asciugare il tutto con un panno inumidito di aceto. Per asciugarla bene si può anche accendere la friggitrice vuota alla massima temperatura per qualche minuto.

Per quanto riguarda la pulizia della resistenza deve essere fatta con una spazzola a setole morbide – o con una spugna soffice – e dell’acqua calda. La parte esterna della resistenza deve essere prima di tutto capovolta e poi spennellata con un pennello insieme ad un prodotto per il forno. Lasciare agire per circa 10 minuti e rimuovere il tutto con una spugna umida. Prestando attenzione a togliere sempre la presa dalla corrente.

In fine, la camera di cottura deve essere pulita semplicemente con una spugna soffice e dell’acqua calda. Se lo sporco è ostinato si può utilizzare uno spray detergente. Lasciare agire per circa dieci minuti e pulire il tutto con una spugna inumidita per poi asciugarla con un panno morbido.

Un consiglio per non sporcare la friggitrice ad aria: prima di usarla si può mettere della carta stagnola sotto la griglia. In questo modo si raccolgono i grassi di cottura e l’elettrodomestico si sporcherà di meno.