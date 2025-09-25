Forbidden Fruit, le puntate del 25 e 26 settembre sono imperdibili: colpi di scena pazzeschi

Forbidden Fruit e le anticipazioni degli ultimi due giorni feriali della settimana, gli avvenimenti di giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025 di una delle più apprezzate e seguite fiction tv realizzate in Turchia. La nuova collocazione decisa da Mediaset vede Forbidden Fruit collocata alle ore 14:10 su Canale 5, con “La Forza di una Donna” a rappresentare l’altra fetta del “panino” televisivo farcito dall’ingrediente prelibato rappresentato da Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Proseguono le fitte trame e macchinazioni tra cospirazioni, lotte velate ed altre aperte, armonie precarie e conflitti sempre sul punto di deflagrare, con anche dei risvolti drammatici. Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit del 25 e 26 settembre ne sono l’ennesima dimostrazione. E tu che ami tanto questa soap non rimarrai affatto deluso.

Forbidden Fruit 25 settembre, che cosa accadrà

Nella puntata del 25 settembre, la cena prende una piega inaspettata. Zeynep, Yildiz ed Erim si lasciano andare e bevono più del previsto, finendo per creare scompiglio. In un momento di disattenzione, inviano messaggi imbarazzanti a Alihan e Hakan, che, sorpresi e preoccupati, decidono di intervenire e recarsi al ristorante per riportarle a casa. Mentre Irem esce con Hakan, Zeynep e Yildiz vengono accompagnate da Alihan.

Al ritorno a casa, Yildiz si trova a dover affrontare il rimprovero di Halit, il quale le comunica che d’ora in avanti non le permetterà più di uscire da sola. Questo episodio evidenzia il conflitto tra la libertà delle ragazze e le preoccupazioni familiari.

I nuovi amici di Erim fanno discutere, così come il conflitto con Yildiz. Il giorno seguente, Erim riceve un invito dai suoi nuovi amici. Tuttavia, Yildiz non approva le loro maniere e decide di intervenire, cacciandoli via. Questa azione provoca la reazione di Erim, che si sente frustrato e arrabbiato con lei, creando un’ulteriore frattura tra i due.

La puntata del 26 settembre: le scuse di Dundar e le tensioni in aumento

Nella puntata del 26 settembre, la preoccupazione di Dundar lo porta a recarsi alla Falcon Airlines, dove incontra nuovamente Zeynep. In un tentativo di riparare ai danni, le porge le sue scuse per il conflitto avvenuto in concessionaria. Ma Alihan, che è presente alla scena, nota un uomo armato e si allarma. Zeynep, però, interviene, dicendo ad Alihan che non si tratta di affari suoi, sottolineando la sua determinazione a gestire la situazione da sola.

Nel frattempo, Ender decide di rilasciare un’intervista, durante la quale parla del suo recente matrimonio proprio davanti a Zeynep. Questo evento sembra intensificare ulteriormente le tensioni, creando un clima di incertezze ormai imperante e di conflitti che abbondano tra i vari protagonisti.

Davvero Forbidden Fruit non smette di appassionare ed anche di stupire. Non c’è il tempo di riprendersi da una scoperta od una rivelazione scioccante che subito ne avviene un altro a ruota. E con i risvolti che si fanno via via sempre più grossi.